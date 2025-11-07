Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55889

"In unserer Kirche sind alle Menschen willkommen"

EKHN bekräftigt Schuldbekenntnis gegenüber queeren Menschen

  • Heute, 16:09h 2 Min.

Darmstadt

Ulrike Scherf sagt noch einmal Sorry zu queeren Menschen (Bild: EKHN / Peter Bongard)

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat am Buß- und Bettag ihr Schuldbekenntnis gegenüber queeren Menschen bekräftigt. In einem Gottesdienst in der Darmstädter Pauluskirche unterstrich die stellvertretende Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf am Mittwochabend, dass sich die evangelische Kirche konsequent auf den Weg einer diversitätssensiblen und queersensiblen Weiterentwicklung begeben habe. Dazu gehören unter anderem die Gründung eines "Netzwerks queersensible EKHN" und die Verankerung von Diversität in den strategischen Zielen der EKHN. "In unserer Kirche sind alle Menschen willkommen", betonte Scherf.

Der Gottesdienst stand ganz im Zeichen eines im April 2023 verabschiedeten Schuldbekenntnisses gegenüber queeren Menschen (queer.de berichtete). Darin bat die Landeskirche queere Menschen um Vergebung für kirchliche Diskriminierung.

Scherf: Schulbekenntnis beruht auf biblisch-theologischen Einsichten

In ihrer Ansprache erläuterte Ulrike Scherf, dass das Bekenntnis nicht dem Zeitgeist entspringe, sondern biblisch-theologischen Einsichten. "Gott ist vielfältig und nicht festlegbar." Alle Menschen in ihrer Vielfalt seien Gottes Ebenbilder  unabhängig von Geschlecht, Lebensform oder sexueller Identität. Deshalb sei Gott solidarisch mit Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, weil ihre geschlechtliche Identität oder ihre sexuelle Orientierung von der vermeintlichen Norm abweicht.

Gleichberechtigung müsse gelebte Praxis der Kirche sein, so Scherf weiter. Dabei verwies sie auf den Galaterbrief des Apostels Paulus im Neuen Testament, in dem es heißt: "Hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt eins in Christus Jesus."

Die EKHN ist innerhalb der EKD mit 1,3 Millionen Mitgliedern die siebtgrößte der 20 Landeskirchen. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (14) Teilen Reddit

Darmstadt
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Evangelische Kirche
13.11.25 | Synode in Dresden
EKD distanziert sich von ihrer eigenen queer­feindlichen Orientierungshilfe
11.11.25 | "Zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung"
AfD fordert Rücktritt von Pfarrerin nach Polyhochzeit
10.11.25 | Synode in Dresden
Evangelische Kirche debattiert Flaggenverordnung und kritisiert AfD
10.11.25 | Evangelische Kirche
Kirche beklagt Hetze gegen Pfarrerin nach symbolischer Polyhochzeit
08.11.25 | Polyhochzeit
Segen für vier Männer  Berliner Kirche distanziert sich
07.11.25 | "Die Liebe gefeiert"
Berlin: Evangelische Pfarrerin vermählt in Polyhochzeit vier Männer
-w-
Neu auf queer.de
"In unserer Kirche sind alle Menschen willkommen"
EKHN bekräftigt Schuldbekenntnis gegenüber queeren Menschen
Kürzungen verantwortlich?
Robert-Koch-Institut: Zahl der HIV-Neuinfektionen steigt an
"Ist das eine Transe oder eine Schwuchtel?"
Nach Beleidigung: Trans Frau sticht Mann in den Hals
USA
"Erste offen lesbische Astronautin" entlastet: Ex-Frau gibt Lüge zu
Stellenausschreibung
SozDia Stiftung Berlin sucht fachliche Koordination für LGBTIQ+-Jugendwohngruppe "Queerfeldein"
Hessen
"foll bunt": CSD-Verein in Fulda gegründet
Berlin
Schwules Museum feiert 40. Geburtstag mit Ausstellung
Schauspieler unter Druck
Kevin Spacey obdachlos: "Ich habe kein Zuhause"