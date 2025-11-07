EKHN bekräftigt Schuldbekenntnis gegenüber queeren Menschen

Heute, 16:09h 2 Min.



Ulrike Scherf sagt noch einmal Sorry zu queeren Menschen (Bild: EKHN / Peter Bongard)

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat am Buß- und Bettag ihr Schuldbekenntnis gegenüber queeren Menschen bekräftigt. In einem Gottesdienst in der Darmstädter Pauluskirche unterstrich die stellvertretende Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf am Mittwochabend, dass sich die evangelische Kirche konsequent auf den Weg einer diversitätssensiblen und queersensiblen Weiterentwicklung begeben habe. Dazu gehören unter anderem die Gründung eines "Netzwerks queersensible EKHN" und die Verankerung von Diversität in den strategischen Zielen der EKHN. "In unserer Kirche sind alle Menschen willkommen", betonte Scherf.



Der Gottesdienst stand ganz im Zeichen eines im April 2023 verabschiedeten Schuldbekenntnisses gegenüber queeren Menschen (queer.de berichtete). Darin bat die Landeskirche queere Menschen um Vergebung für kirchliche Diskriminierung.



Scherf: Schulbekenntnis beruht auf biblisch-theologischen Einsichten



In ihrer Ansprache erläuterte Ulrike Scherf, dass das Bekenntnis nicht dem Zeitgeist entspringe, sondern biblisch-theologischen Einsichten. "Gott ist vielfältig und nicht festlegbar." Alle Menschen in ihrer Vielfalt seien Gottes Ebenbilder  unabhängig von Geschlecht, Lebensform oder sexueller Identität. Deshalb sei Gott solidarisch mit Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, weil ihre geschlechtliche Identität oder ihre sexuelle Orientierung von der vermeintlichen Norm abweicht.



Gleichberechtigung müsse gelebte Praxis der Kirche sein, so Scherf weiter. Dabei verwies sie auf den Galaterbrief des Apostels Paulus im Neuen Testament, in dem es heißt: "Hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt eins in Christus Jesus."



Die EKHN ist innerhalb der EKD mit 1,3 Millionen Mitgliedern die siebtgrößte der 20 Landeskirchen. (cw)