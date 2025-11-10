Augsburg: Neue Räume für queere Jugendliche

Heute, 04:52h 2 Min.

Queerbeet Augsburg setzt sich seit fast 20 Jahren für junge queere Menschen ein. Jetzt bekommt der Verein von der Stadt Augsburg eigene Räume bereitgestellt.



Die Räume befinden sich im Gebäude des Amtes für Kinder, Jugend und Familie (AKJF) in der Halderstraße 23, zwischen Königsplatz und Bahnhof. Die Räume wurden nach inklusiven, jugendgerechten und queeren Bedürfnissen gestaltet. Sie bieten unter anderem eine kleine Küche für gemeinsame Abende, einen großen Gruppenraum, einen reizarmen Ruheraum und barrierearme Sanitärbereiche.



Regelmäßig findet dort unter der Woche beispielsweise ein Haushaltsnachmittag statt. Ebenso werden Koordinationstreffen für das Aufklärungsprojekt "Queereducation" oder die bekannten Gruppenabende donnerstags um 19 Uhr veranstaltet. Am Wochenende können Jugendliche an verschiedenen Freizeitaktivitäten teilnehmen.



"Das sichere Aufwachsen aller Kinder und Jugendlichen ist nicht nur eine gesetzlich vorgegebene kommunale Aufgabe, sondern eine Herzensangelegenheit in der Friedensstadt Augsburg", erklärte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) in einer Pressemitteilung. "Queere Jugendliche erleben im Alltag besonders oft Diskriminierung, Ausgrenzung oder Unsicherheit. Daher ist ein geschützter Raum für sie von besonderer Bedeutung."



Bisher nutzte der Verein einen Raum im Zentrum für Aidsarbeit mit. Den neuen Raum konnten queere junge Menschen mitgestaltet. "Ein eigener Ort bedeutet für uns Freiheit, Sicherheit und Zugehörigkeit", so Queerbeet-Vereinsvorsitzende Fabienne Kündgen. "Hier dürfen queere Jugendliche einfach sie selbst sein: ohne Erklärung, ohne Anpassung, einfach so, wie sie sind." (cw/pm)