Checkpoint BLN sucht med. Fachangestellte:n bzw. Kranken- u. Gesundheitspfleger:in

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55904
  • Heute, 13:14h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin ist mit 270 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.

Wir suchen für unser Projekt Checkpoint BLN zum 01.03.2026 oder früher

eine:n medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. eine:n Kranken- und Gesundheitspfleger:in

in Teilzeit (25 Stunden pro Woche).

Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Wir bieten PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. www.checkpoint-bln.de.

Aufgaben:
● Blut entnehmen, Infusionen anlegen, Antibiosen und Impfungen verabreichen
● Behandlungsräume vorbereiten
● Hygienemaßnahmen für Arbeitsgeräte und -räume umsetzen
● Erste Hilfe leisten, in Notfallsituationen assistieren
● Dokumentieren (Praxissoftware & Statistik)
● Empfangstätigkeiten übernehmen (Krankheitsvertretung)

Anforderungen:
● Ausbildung als MFA, Krankenpfleger:in oder vergleichbar
● Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software
● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)

Wir wünschen:
● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen
● Zugehörigkeit zur LSBTIQ-Community oder sehr gute Kenntnisse über deren Lebenswelten
● Gute Kenntnisse über HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum, aktuelle Präventions- und Schadensminderungsstrategien

Angebot:
● Unbefristetes Arbeitsverhältnis
● Job Ticket
● 30 Urlaubstage
● Mitarbeit in einem innovativen Projekt
● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten
● Vergütung je nach Qualifikation angelehnt an TV-L: als MFA (E 6) und als Krankenpfleger:in (E 8)

Aussagekräftige Bewerbungen
(Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit Kennwort A3/2025/12 an: jobs@schwulenberatungberlin.de

Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Leitung): j.kohl@checkpoint-bln.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (2) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Jobs
20.11.25 | Stellenausschreibung
SozDia Stiftung Berlin sucht fachliche Koordination für LGBTIQ+-Jugendwohngruppe "Queerfeldein"
14.11.25 | Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Mitarbeiter*in für die Anti­diskriminierungs­stelle StandUp
06.11.25 | Stellenausschreibung
Mann-O-Meter sucht Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)
03.11.25 | Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Person für die Asylverfahrensberatung für queere Geflüchtete
24.10.25 | Stellenausschreibung
Dresden: Gerede e.V. sucht neue Kolleg*­innen
12.10.25 | Stellenausschreibung
Algarve, Portugal: Gay Guest House sucht Gesamtverantwortlichen
-w-
Neu auf queer.de
"Das große Promi-Büßen"
Rafi Rachek: Seine Brüder wünschten ihm nach Coming-out den Tod
Queer­feindlichkeit
Berliner AfD demonstriert gegen Dragqueens
Stellenausschreibung
Checkpoint BLN sucht med. Fachangestellte:n bzw. Kranken- u. Gesundheitspfleger:in
Jury wird wieder wichtiger
Neue Abstimmungsregeln für den ESC
Neue Songs und alte Klassiker
"It's Christmas": No Angels feiern ihr Weihnachtsalbum-Debüt
Bilanz des Jahres 2025
Studie zu rechtsextremen Anti-CSD-Aufmärschen: "Keine Entwarnung"
Happy Birthday!
60 Jahre Björk: Naturgewalt mit Mikrofon
Neuer Kurs
USA: Diversität ist eine Menschenrechtsverletzung