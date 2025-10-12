https://queer.de/?55904
Stellenausschreibung
Checkpoint BLN sucht med. Fachangestellte:n bzw. Kranken- u. Gesundheitspfleger:in
- Heute, 13:14h 2 Min.
Die Schwulenberatung Berlin ist mit 270 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.
Wir suchen für unser Projekt Checkpoint BLN zum 01.03.2026 oder früher
eine:n medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. eine:n Kranken- und Gesundheitspfleger:in
in Teilzeit (25 Stunden pro Woche).
Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Wir bieten PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. www.checkpoint-bln.de.
Aufgaben:
● Blut entnehmen, Infusionen anlegen, Antibiosen und Impfungen verabreichen
● Behandlungsräume vorbereiten
● Hygienemaßnahmen für Arbeitsgeräte und -räume umsetzen
● Erste Hilfe leisten, in Notfallsituationen assistieren
● Dokumentieren (Praxissoftware & Statistik)
● Empfangstätigkeiten übernehmen (Krankheitsvertretung)
Anforderungen:
● Ausbildung als MFA, Krankenpfleger:in oder vergleichbar
● Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software
● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)
Wir wünschen:
● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen
● Zugehörigkeit zur LSBTIQ-Community oder sehr gute Kenntnisse über deren Lebenswelten
● Gute Kenntnisse über HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum, aktuelle Präventions- und Schadensminderungsstrategien
Angebot:
● Unbefristetes Arbeitsverhältnis
● Job Ticket
● 30 Urlaubstage
● Mitarbeit in einem innovativen Projekt
● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten
● Vergütung je nach Qualifikation angelehnt an TV-L: als MFA (E 6) und als Krankenpfleger:in (E 8)
Aussagekräftige Bewerbungen
(Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit Kennwort A3/2025/12 an:
Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Leitung):
