Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55906

"Das große Promi-Büßen"

Rafi Rachek: Seine Brüder wünschten ihm nach Coming-out den Tod

Der schwule Realitystar Rafi Rachek berichtet davon, wie seine Familie sein Coming-out aufgenommen hat. Außerdem muss er sich in der "Runde der Schande" rechtfertigen.


Rafi Rachek ist derzeit in "Das große Promi-Büßen" mit Olivia Jones zu sehen (Bild: Joyn)

  • Heute, 15:29h 2 Min.

Rafi Rachek hat in der neuesten Folge der aktuellen Staffel von "Das große Promi-Büßen" davon erzählt, dass seine Brüder ihn nach seinem Coming-out vor mehr als sechs Jahren verstoßen hätten: "Meine Brüder sagten, ich sei eine Schande für die Familie: 'Es wäre besser, wenn du tot wärst'", erklärte der 35-jährige gebürtige Syrer nach Angaben von "Promiflash". Die Folge ist bislang noch nicht auf ProSieben ausgestrahlt worden, sondern nur für zahlende Kund*innen auf Joyn Plus+ verfügbar.

Auch nach dem Tod seines Vaters im Januar habe er sich ausgeschlossen gefühlt und Hass erfahren: "Man hat mich behandelt, als wäre ich ein Monster, ein Verbrecher."

- w -

Rachek hatte sich im Oktober 2019 öffentlich als schwul geoutet (queer.de berichtete). Zuvor hatte er an der heterosexuellen Kuppelshow "Die Bachelorette" teilgenommen und sich als Macho inszeniert.

Instagram | Rachek gerät in Realityshows immer mal wieder mit anderen aneinander
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Rachek in der Runde der Schande

In der "Promi-Büßen"-Folge musste sich Rachek in der "Runde der Schande" auch zu Fehltritten der Vergangenheit äußern. Moderatorin Olivia Jones befragte den Reality-Dauergast zu kontroversen Aussagen letztes Jahr im "Sommerhaus der Stars". Rachek hatte dabei etwa Theresia Fischers Partner Stefan Kleiser wegen des großen Altersunterschieds des Paares gefragt: "Bist du ein Kinderficker, oder was?!" Die Äußerung löste große Empörung aus.

Seine kontroversen Aussagen begründete er mit seiner Fluchtgeschichte: "Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich keine Kindheit hatte, dass mir die Kindheit genommen wurde. Ich musste sehr früh erwachsen sein und Verantwortung übernehmen. Ich bin mit meiner Familie mit zehn aus Syrien geflüchtet. Wir haben Unterdrückung und Stigma erlebt", so Rachek.

Seine Lebensgeschichte verdiene Respekt, antwortete Jones. "Die tragische Heldengeschichte ist aber längst unter einem Berg von Wut und Hass verschüttet", so die Dragqueen weiter. Es wirke, als würde Rachek "einen immer verzweifelteren Kampf um Aufmerksamkeit und Anerkennung kämpfen". (cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (9) Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild16:25h, Kabel Eins Classics:
    Brokeback Mountain
    SchwuleKlassiker  Die Cowboys Ennis Del Mar und Jack Twist entdecken beim Schafehüten ihre Gefühle füreinander, wissen aber, dass ihre Liebe keine Chance hat, und heiraten beide, vergessen können sich die Männer jedoch nicht.
    Spielfilm, USA 2005
  • 13 weitere TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Rafi Rachek
25.09.25 | "Das große Promi-Büßen"
Rafi Rachek büßt bei Olivia Jones
16.09.25 | Neue Staffel startet im TV
"Das Sommerhaus der Stars": Was machten Sam und Rafi nach ihrem Sieg?
05.02.25 | Unerwarteter Abschied vom Dschungelcamp
Sam Dylan wartet jetzt auf einen Heiratsantrag
22.01.25 | Er möchte zur Ruhe kommen
Drama hinter den Kulissen? Sam Dylan vor Dschungelcamp "evakuiert"
16.01.25 | "Ab heute bist du allgegenwärtig"
Rafi Rachek trauert um seinen Vater
14.01.25 | So steht es um ihn und Freund Rafi
Dschungelcamp-Kandidat Sam Dylan räumt mit Trennungsgerüchten auf
-w-
Neu auf queer.de
"Das große Promi-Büßen"
Rafi Rachek: Seine Brüder wünschten ihm nach Coming-out den Tod
Queer­feindlichkeit
Berliner AfD demonstriert gegen Dragqueens
Stellenausschreibung
Checkpoint BLN sucht med. Fachangestellte:n bzw. Kranken- u. Gesundheitspfleger:in
Jury wird wieder wichtiger
Neue Abstimmungsregeln für den ESC
Neue Songs und alte Klassiker
"It's Christmas": No Angels feiern ihr Weihnachtsalbum-Debüt
Bilanz des Jahres 2025
Studie zu rechtsextremen Anti-CSD-Aufmärschen: "Keine Entwarnung"
Happy Birthday!
60 Jahre Björk: Naturgewalt mit Mikrofon
Neuer Kurs
USA: Diversität ist eine Menschenrechtsverletzung