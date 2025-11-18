Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55908

Cold Case

Sexarbeiter ermordet: Fahndungserfolg nach über 40 Jahren

1983 wurde ein Hamburger Sexarbeiter in seinem Wohnwagen erschossen. Die nach der Tat gesicherten Spuren wurden nun mit moderner Kriminaltechnik erneut untersucht. Eine DNA-Spur führte zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.


Symbolbild: Fast 43 Jahre nach einem Mord in Hamburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet (Bild: IMAGO / Jochen Tack)
  • Heute, 02:14h 2 Min.

Fast 43 Jahre nach dem Mord an einem Sexarbeiter in Hamburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der heute 61-Jährige sei am Mittwoch von Zielfahnder*innen im Stadtteil Finkenwerder verhaftet worden und sitze nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben einer Sprecherin ist es der "mutmaßlich bisher älteste Fall", bei dem die Cold Case Unit der Polizei Hamburg noch einen Fahndungserfolg erzielt hat.

- w -

Sexarbeiter wurde in Wohnwagen erschossen

Den Angaben zufolge war der 41 Jahre alte Sexarbeiter am 11. Januar 1983 in seinem Wohnwagen im Hamburger Stadtteil Hammerbrook erschossen worden. Der Täter flüchtete unerkannt. Trotz intensiver Bemühungen konnte die Polizei die Tat damals nicht aufklären. Schließlich übernahm eine Abteilung für Altfälle im Landeskriminalamt die Ermittlungen.

Die nach der Tat gesicherten Spuren wurden mit moderner Kriminaltechnik erneut untersucht. Eine DNA-Spur führte dann zur Identifizierung des Tatverdächtigen.

Die weiteren Ermittlungen hätten den Verdacht gegen den zur Tatzeit 19-jährigen Deutschen erhärtet, hieß es. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung und den Haftbefehl, der nun vollstreckt wurde.

Weiterer Cold-Case-Fall bei Tod eines schwulen Blumenhändlers

Bei einem nicht ganz so alten Hamburger Fall hatte es vor zwei Jahren ebenfalls einen DNA-Treffer gegeben. Im Oktober 2023 war daraufhin in Großbritannien ein Mann festgenommen worden  über 32 Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines schwulen Blumenhändlers in Hamburg-Horn.

Der Rumäne, ein ehemaliger Sexarbeiter, war im vergangenen Jahr jedoch vom Landgericht Hamburg vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden (queer.de berichtete). Zwar war das Gericht überzeugt, dass der Mann den Blumenhändler in Hamburg-Horn getötet hat. Allerdings ließen sich die für eine Verurteilung wegen Mordes nötigen Tatmerkmale nicht mehr nachweisen, so dass nur noch Totschlag in Betracht kam.

Im Gegensatz zu Mord verjährt Totschlag jedoch nach 20 oder in besonderen Fällen nach 30 Jahren.

Mehr als 450 Cold Cases beim Hamburger LKA

Beim Hamburger Landeskriminalamt sind noch rund 460 Cold Cases anhängig, wie eine Anfrage aus der AfD-Bürgerschaftsfraktion an den Senat erst im September ergeben hatte. Demnach wurden zu dem Zeitpunkt 18 Altfälle von der Cold Case Unit bearbeitet.

Zu den übrigen 443 Fällen gab es demnach keine aktuellen Ermittlungsansätze. Den Angaben zufolge handelte es sich ausschließlich um vollendete oder versuchte Tötungsdelikte sowie Vermisstenfälle, bei denen die Polizei von einem Tötungsdelikt ausgeht. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Boulevard
20.11.25 | "Ist das eine Transe oder eine Schwuchtel?"
Nach Beleidigung: Trans Frau sticht Mann in den Hals
20.11.25 | USA
"Erste offen lesbische Astronautin" entlastet: Ex-Frau gibt Lüge zu
20.11.25 | Schauspieler unter Druck
Kevin Spacey obdachlos: "Ich habe kein Zuhause"
19.11.25 | "Ganz dicke und enge Freunde"
Jana Ina Zarrella verrät: Ross Antony verkuppelte sie mit Giovanni
18.11.25 | Präsidiale Blowjob-Fantasien
Absurdes Gerücht: Hatte Donald Trump Oralsex mit Bill Clinton?
18.11.25 | Trauer um deutsches Kult-Duo
"Wir waren oft in Schwule verliebt": Kessler-Zwillinge gestorben
Neu auf queer.de
Deutscher Bundestag
Regenbogen­fahnen-Verbot: Ramelow verteidigt Klöckner
Spanien
Ermittlungen gegen Bischof nach Äußerungen zu "Homo-Heilung"
Brüssel gegen Bratislava
EU-Verfahren gegen Slowakei nach queer­feindlicher Verfassungsänderung
Hamburger Wissenschaftspreis
150.000-Euro-Preis für Kölner HIV-Forscher Florian Klein
Cold Case
Sexarbeiter ermordet: Fahndungserfolg nach über 40 Jahren
Interview
Ein Safe Space in weihnachtlicher Stimmung
"Das große Promi-Büßen"
Rafi Rachek: Seine Brüder wünschten ihm nach Coming-out den Tod
Queer­feindlichkeit
Berliner AfD demonstriert gegen Dragqueens