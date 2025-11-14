USA: Rabih Alameddine gewinnt National Book Award

Heute, 08:22h 1 Min.

Der schwule Autor Rabih Alameddine hat den National Book Award für Belletristik in den USA gewonnen. Sein Roman "Die wirklich wahre Geschichte von Radscha, dem Gutgläubigen" erzählt mit viel Witz aus der Perspektive eines 63 Jahre alten homo­sexuellen Philosophie-Lehrers, der auf sein Leben zurückblickt  auf die Beziehung zu seiner Mutter, seine Vergangenheit und seinen Bezug zum Libanon. Das Buch erscheint im März 2026 im Verlag C.H.Beck auf Deutsch.



Alameddine wuchs in Kuwait, im Libanon und in England auf. Nach seinem Studium in den USA war er als Ingenieur tätig, ehe er Maler und Schriftsteller wurde. Heute pendelt er zwischen San Francisco und Beirut. Auf Deutsch von ihm vor liegen außerdem "Eine überflüssige Frau" (2016) sowie der Roman "Der Engel der Geschichte" (2018), in dem er mit viel Hingabe über Darkrooms und Fisten schreibt (Buchkritik von Fabian Schäfer).



Der mit 10.000 Dollar dotierte National Book Award zählt neben dem Pulitzer-Preis zu den wichtigsten Literaturauszeichnungen der USA. Er wurde 1936 von der American Booksellers Association ins Leben gerufen und wird nach einer Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg seit 1950 jährlich vergeben. (cw)