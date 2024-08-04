Hamburg Pride e.V. stellt CSD-Motto 2026 vor

Heute, 12:57h 1 Min.



Menschen beim Hamburg Pride 2025 (Bild: Bettina Sulzbacher)

Das Motto für den CSD 2026 in Hamburg lautet: "Solidarisch queer. Haltung zeigen  für eine Zukunft ohne Angst!" Mit dieser Botschaft ruft Hamburg Pride e.V. zu mehr Zusammenhalt in der queeren Community und in der gesamten Gesellschaft auf.



"Wir kämpfen für eine Zukunft ohne Angst  eine Zukunft, in der alle Menschen frei leben und lieben können, ohne sich erklären oder verstecken zu müssen", erklärten die Co-Vorsitzenden des Pride-Vereins Jenny Saitzek und Christoph Kahrmann am Sonntag in einer Pressemitteilung. "Unser diesjähriges CSD-Motto erinnert uns daran, dass Solidarität nicht nur ein Gefühl, sondern ein aktiver Beitrag zu einer freien und sicheren Zukunft ist."



Zum Thema "Haltung zeigen" führte Hamburg Pride e.V. weiter aus: "Wir lassen uns nicht unsichtbar machen, von keiner Partei, von keinem Hasskommentar, von keiner Gewalttat. Haltung zeigen heißt auch, füreinander da zu sein. Wir stehen solidarisch zusammen  für die, die täglich Mut aufbringen müssen, um sichtbar zu sein."



Das CSD-Motto wird in Hamburg traditionell in einem Workshop gemeinsam mit Mitgliedern von Hamburg Pride e.V. und Vertreter*­innen von queeren Vereinen, Netzwerken und Parteien entwickelt.



Die Pride Week 2026 startet in Hamburg am 25. Juli, die CSD-Demo findet am 1. August statt. (cw/pm)