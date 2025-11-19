Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55930

Rekordstart für die Hexen

"Wicked: Teil 2" verzaubert die Kinokassen

  • Heute, 14:33h 2 Min.

Elphaba (Cynthia Erivo) in "Wicked: Teil 2" (Bild: Universal Studios)

Die Hexen von Oz wirken ihre Kino-Magie: "Wicked: Teil 2" hat in den ersten Tagen einen fulminanten Start hingelegt und steuert auf ein rekordverdächtiges Einspielergebnis zu. Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, soll der Film laut aktuellen Prognosen über 151 Millionen US-Dollar (rund 131 Millionen Euro) und weltweit rund 228 Millionen Dollar einspielen. Das Publikum ist begeistert: Der Film, der in Deutschland am 19. November Kinostart feierte, erhielt beeindruckende 96 Prozent auf Rotten Tomatoes.

Der Film, im Original "Wicked: For Good", ist der zweite Teil von Jon M. Chus Kinoadaption des berühmten Broadway-Musicals, das die Vorgeschichte der Hexen von Oz erzählt. In den Hauptrollen glänzen Ariana Grande als Glinda, die Gute Hexe des Nordens, und Cynthia Erivo als Elphaba, die Böse Hexe des Westens (Filmkritik von queer.de).

Sollten die aktuellen Schätzungen wahr werden, könnte "Wicked: Teil 2" laut "The Hollywood Reporter" gleich mehrere Rekorde brechen, darunter den größten Kinostart einer Broadway-Musicalverfilmung in Nordamerika  das aktuelle Rekordhoch stammt vom ersten "Wicked"-Film (2024) mit 112,5 Millionen Dollar. Auch könnte es der drittgrößte Kinostart eines Musicals überhaupt werden, nach "Der König der Löwen" (2019) und "Die Schöne und das Biest" (2017). Zudem auch der drittgrößte Kinostart des Jahres 2025  hinter "Ein Minecraft Film" und "Jurassic World: Die Wiedergeburt".

Schon der erste "Wicked-Film schrieb vor einem Jahr Geschichte und spielte weltweit fast 750 Millionen Dollar ein  ein Rekord für eine Broadway-Adaption. (cw/spot)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (17) Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild19:05h, ProSieben:
    Galileo X-Plorer
    Folge 8047: Rise of the Rednecks  Dank Donald Trump wurden aus Bauerntrotteln "coole Vorbilder".
    Magazin, D 2025
  • mehr TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
Film & TV
23.11.25 | Kinotipp
So nervenaufreibend ist die Stiefkindadoption für ein lesbisches Paar
23.11.25 | Fernsehen
So rettete Bill Kaulitz das ARD-Krimi-Dinner
23.11.25 | Queer Cinema Classics, Teil 84
Fred Halsted feierte die schwule Diktatur der Lust
22.11.25 | Impro-Live-Event in ARD und ORF
"Tödliches Spiel": Live-Krimi mit Bill Kaulitz
21.11.25 | "Das große Promi-Büßen"
Rafi Rachek: Seine Brüder wünschten ihm nach Coming-out den Tod
19.11.25 | Süß!
"Bachelor" nach Coming-out von trans Kandidatin: "Für mich bist du eine Frau"
-w-
Neu auf queer.de
Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch
Brennende Barrikaden für Maja T. in Leipzig
Rekordstart für die Hexen
"Wicked: Teil 2" verzaubert die Kinokassen
"Solidarisch queer. Haltung zeigen  für eine Zukunft ohne Angst!"
Hamburg Pride e.V. stellt CSD-Motto 2026 vor
Bild des Tages
Typveränderung: Lady Gaga zeigt sich mit dunkler Mähne in Paris
Porträt
Trans Aktivismus "größer denken"
"Exotik, Erotik und große Worte"
Marokko als Sehnsuchtsraum: Zwischen Faszination und Ausbeutung
Kinotipp
So nervenaufreibend ist die Stiefkindadoption für ein lesbisches Paar
Schwäbisch Gmünd
Tausende bei "Wish you were queer"