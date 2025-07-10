Brennende Barrikaden für Maja T. in Leipzig

Heute, 14:44h 1 Min.

Die Polizei ermittelt wegen eines Vorfalls am Freitagabend im Leipziger Stadtteil Connewitz wegen Landfriedensbruch. Wie die Polizeidirektion der Messestadt mitteilte, hatte eine Gruppe von etwa 15 mutmaßlichen Linksextremist*­innen an mehreren Stellen Barrikaden auf der Straße errichtet und angezündet. Dazu habe sie Absperrungen von Baustellen und Mülltonnen verwendet. Anschließend seien diese in Brand gesetzt worden.



Laut Polizei wurde aus der Gruppe mehrfach die Parole "Free Maja" skandiert. Maja T. ist in Ungarn inhaftiert. Der nichtbinären Person wird vorgeworfen, im Februar 2023 in Budapest an Gewalttaten gegen tatsächliche oder mutmaßliche Rechtsextremisten beteiligt und für schwere Körper­ver­letzungen mitverantwortlich gewesen zu sein. T. beklagt schlechte Haftbedingungen und trat deshalb im Juni zeitweilig in einen Hungerstreik (queer.de berichtete).



Als die Polizei am Freitagabend in Connewitz eintraf, habe sich die Gruppe auf der Straße schnell zerstreut, hieß es. "Die Beamten konnten die Brände zum Teil selbst löschen, an anderen Stellen unterstützte die Feuerwehr. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Es wird wegen Landfriedensbruch ermittelt", hieß es abschließend im Polizeibericht. (cw/dpa)