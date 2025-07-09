Jonathan Bailey überrascht Fans bei "Wicked: Teil 2"-Vorführung

Heute, 11:24h 2 Min.



Jonathan Bailey macht einen Abstecher nach Australien (Bild: Instagram / Universal Pictures)

Jonathan Bailey (37) hat Fans bei der Vorführung von "Wicked: Teil 2" (im Original: "Wicked: For Good") in Australien überrascht. Am Sonntag trat der britische Schauspieler in einem ausverkauften Kino in Sydney auf.



In einem von Universal Pictures geteilten Video ist zu sehen, wie Bailey unter dem Jubel der Menge auf die Bühne kommt, nachdem er vom Radiomoderator Kent "Smallzy" Small angekündigt wurde. "Ihr glaubt nicht, wen ich da draußen vor dem Kino entdeckt habe. Ist es etwa einer der Stars aus 'Wicked: For Good'?", rief der Moderator, bevor er den Schauspieler auf die Bühne bat. "Meine Damen und Herren, für einen ganz besonderen Auftritt an diesem Sonntagabend hier in Australien: Applaus für Fiyero, Jonathan Bailey  den sexiesten Mann der Welt." Die Menge bejubelte Bailey, während dieser lächelte und winkte.



Jonathan Bailey, der Anfang des Monats als erster offen Schwuler vom US-"People"-Magazin zum "Sexiest Man Alive 2025" gekürt wurde, verriet in dem Video, dass er erst wenige Stunden zuvor angereist war. "Ich bin gerade in Australien gelandet. Ich habe es so sehr vermisst, deshalb wollte ich ins wahre Land Oz zurückkehren, wo wir letztes Jahr die Pressetour für den ersten Film begonnen haben. Und ich dachte: 'Warum nicht die Pressetour für 'Wicked: For Good' dort beenden, wo sie begonnen hat?'" Er freue sich riesig, Menschen zu überraschen. "Ich glaube, das ist die viertgrößte Leinwand der Südhalbkugel, Leute", fügte er noch lachend hinzu.



Hexen von Oz verzaubern an den Kinokassen



In "Wicked" spielt Jonathan Bailey den Prinzen Fiyero, der sich in einer Dreiecksbeziehung mit Glinda (Ariana Grande) und Elphaba, der bösen Hexe des Westens (Cynthia Erivo) befindet. Diese Dreiecksbeziehung findet ihren Abschluss in der Fortsetzung, die an die Ereignisse des ersten Teils von Jon M. Chu aus dem Jahr 2024 anknüpft. "Wicked: Teil 2" hat zum Auftakt bereits einen magischen Kinostart hingelegt: Die Hexen von Oz spielten in den ersten Tagen 150 Millionen US-Dollar in Nordamerika und 226 Millionen US-Dollar weltweit ein. (spot/cw)