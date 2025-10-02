Taylor Swift: Lässt sie für ihre Hochzeit einen neuen Garten anlegen?

Heute, 11:35h 2 Min.



Taylor Swift und Travis Kelce bei ihrer Verlobung (Bild: Instagram / Taylor Swift

Taylor Swift (35) will offenbar in ihrem eigenen Zuhause heiraten. Daher plant die Sängerin angeblich, ihre Villa in Rhode Island in einen mit Blumen ausgeschmückten Hochzeitsort zu verwandeln. Das soll ein Insider aus dem Umfeld des Superstars gegenüber "The US Sun" ausgeplaudert haben.



Die 35-Jährige und ihr Verlobter, NFL-Star Travis Kelce (36), hatten dem Bericht zufolge ursprünglich erwogen, in Italien zu heiraten. Anonymen Quellen zufolge ist nun aber Swifts luxuriöse 32-Millionen-Dollar-Villa "der wahrscheinlichste Ort" für die Feierlichkeiten.



Blumenmeer für die große Hochzeit?



Laut dem Insider der Zeitung soll ein neuer Garten auf dem Gelände entstehen, in dem Swifts Lieblingsblumen "Monate im Voraus" gepflanzt werden sollen. Weiter heißt es in den Gerüchten über die Hochzeitsvorbereitungen, dass das Paar angeblich bereit sein soll, allein für die Gartengestaltung in Rhode Island 1,2 Millionen Dollar auszugeben, einschließlich Gärtnern und zusätzlicher Sicherheitsvorkehrungen. Das soll sicherstellen, dass niemand die Vorbereitungen vor dem großen Tag sieht.



Bei der Hochzeitsfeier soll es dann Arrangements aus weißen, violetten und rosa Orchideen sowie blauen, weißen und rosa Hortensien und Pfingstrosen in Rosa-, Weiß- und Rottönen geben, behauptet die Quelle der "U.S. Sun" zufolge weiter. "Taylor träumt davon, ganz von Blumen umgeben zu sein, mit üppigen Pflanzen überall, um ihren Jugendtraum von einer Hochzeit in einem Meer aus Blumen wahr werden zu lassen", sagte der Insider demnach.



Zuvor hatte es auch schon Spekulationen über weitere wichtige Entscheidungen zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce gegeben. So heißt es unter anderem in US-Medien, dass die engen Freundinnen der Sängerin, Model Gigi Hadid (30) sowie Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (33), als Brautjungfern dabei sein sollen. (spot/cw)