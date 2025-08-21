Fünf Millionen Menschen sehen "Kanu des Manitu"

Heute, 12:47h 2 Min.



Winnetouch und Co. sind immer noch ein Publikumsmagnet (Bild: Constantin Film)

Michael "Bully" Herbig (57) hat mit seiner Komödie >"Das Kanu des Manitu" die Marke von fünf Millionen Zuschauer*­innen geknackt. "Yippie-Ya-Yeah! Wir sind überwältigt! Was für eine unglaubliche Reise mit Euch!", schreibt Regisseur und Schauspieler Herbig zu dem Erfolg rund drei Monate nach Kinostart auf Instagram.



Constantin Film mit Sitz in München teilte mit, damit sei "Das Kanu des Manitu" der erfolgreichste Film des Jahres. Im gesamten deutschsprachigen Raum haben demnach bereits mehr als sechs Millionen Menschen die Komödie gesehen.



Ein Ende des Laufes ist noch nicht abzusehen. Laut Constantin Film läuft "Das Kanu des Manitu" auch nach 15 Wochen noch in über 400 deutschen Kinos.



"Das Kanu des Manitu" ist der erste Film seit über einem Jahr, der die magische Grenze von fünf Millionen überschritten hat. Dies gelang zuletzt dem Animationshit "Alles steht Kopf 2", der im Juni 2024 angelaufen war.

- w -



Erstmals mehr als fünf Millionen Menschen in deutschem Film seit 2019

Der letzte deutsche Film, der diese sprichwörtliche Schallmauer durchbrochen hatte, war "Das perfekte Geheimnis". Die ebenfalls von Constantin Film produzierte Komödie lockte im Jahr 2019 mehr als fünf Millionen Kinobesucher*innen an.



"Das Kanu des Manitu" ist die Fortsetzung des Überraschungserfolgs "Der Schuh des Manitu" aus dem Jahr 2001. In "Das Kanu des Manitu" feiern Abahachi (Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) ein Vierteljahrhundert Blutsbrüderschaft. Sie geraten erneut in viele Wildwest-Wirren und müssen ein sagenumwobenes Kanu finden, dem magische Kräfte nachgesagt werden. Auch Abahachis schwuler Zwillingsbruder Winnetouch (Herbig), Sky du Mont als Schurke Santa Maria und Rick Kavanian als Dimitri sind wieder dabei.



Trotz des Publikumserfolgs ist es noch ein weiter Weg zum Vorgängerfilm "Der Schuh des Manitu": Die Produktion aus dem Jahr 2001 schauten mehr als elf Millionen Menschen in den deutschen Kinos an. Damit bleibt die Komödie weiterhin der meistbesuchte deutsche Film dieses Jahrtausends (queer.de berichtete). (dpa/spot/cw)