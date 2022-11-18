Markus Söder ehrt Vicky Leandros mit Bayerischem Verdienstorden

Heute, 10:03h 2 Min.



Vicky Leandros gewann 1972 mit "Après Toi" den Eurovision Song Contest (Bild: Stefan Brending / wikipedia

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58) hat ESC-Siegerin Vicky Leandros (73) am Montag mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Mit dem auf 2.000 lebende Ordensträger*­innen begrenzten Verdienstorden wurde die Sängerin aber nicht nur für ihre Musik geehrt. Vergeben wird er "als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk", wie es unter anderem in einer Mitteilung der Bayerischen Staatsregierung heißt.



Ministerpräsident Söder spricht in einem Statement, das zu mehreren Bildern von der Veranstaltung auch auf Instagram veröffentlicht wurde, von Leandros als "Königin des Schlagers und Chansons". Schon seit Jahrzehnten könne sie "Millionen Fans mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer charismatischen Bühnenpräsenz" begeistern. Lieder wie "Ich liebe das Leben" spendeten den Menschen "Stärke und Hoffnung in schwierigen Zeiten".



Leandros sei unterdessen aber auch "eine weiß-blaue Botschafterin für die Völkerverständigung zwischen Bayern und Griechenland. Sie steht ein für Toleranz und zeigt Courage gegen Hass, Hetze und Antisemitismus." Vor Ort in München erklärte Söder, dass das Vorschlagsrecht für den Orden beim Ministerpräsidenten liegt und er mit der Verleihung an Leandros "eine ganz persönliche Entscheidung" getroffen habe. In seinen Storys zeigt der Freistaat auf seinem offiziellen Instagram-Account diesen und weitere Momente von der Verleihung. (spot/cw)

