"Willkürliche Diskriminierung von Lesben"

NRW-Studie zu Sorgerechtsentzug bei lesbischen Müttern erschienen

  • Heute, 12:51h 2 Min.

Diese Broschüre steht zum Download bereit (Bild: Queeres Netzwerk NRW)

Der Queere Netzwerk NRW hat am Montag eine 44-seitige Broschüre zu einer Studie von Historikerin Kirsten Plötz über Sorgerechtsentzug bei lesbischen Müttern aus den Jahren 1946 bis 2000 veröffentlicht. Die Broschüre trägt den Titel " daß sie lesbisch ist, genügt, um ihr das Sorgerecht wegzunehmen" und kann kostenlos bestellt oder als PDF-Datei heruntergeladen werden.

In der Studie wird die Lage lesbischer Mütter aus sechs Jahrzehnten in Nordrhein-Westfalen nachgezeichnet. Im Mittelpunkt stehen Berichte von Zeitzeug*­innen: betroffene Mütter, ihre Kinder, Lebenspartnerinnen, Väter und weitere Beteiligte schildern Erfahrungen von Diskriminierung, Gerichtsverfahren und Angst, aber auch von Solidarität und Widerstand.

Bei Sorgerechtsentzügen aufgrund der sexuellen Orientierung habe es sich um eine "systematische oder willkürliche Diskriminierung von Lesben" gehandelt, die "durch ein heteronormativ geprägtes Frauen- und Gesellschaftsbild" begünstigt worden sei. Dabei sei unter dem Vorwand des "Kindeswohls" argumentiert worden.

"Erhebliche Bedrohung für Mütter"

In dem Bericht heißt es: "Jahrelang eng mit den Kindern zu leben, um dann lediglich aufgrund einer lesbischen Liebe diese Bindung durch ein Gericht zu verlieren, war eine erhebliche Bedrohung für Mütter. Es konnten tiefe Trauer, Verdrängung und Traumata folgen; Selbsttötung drohte."

Der Spuk hatte erst kurz vor dem Jahrtausendwechsel ein juristisches Ende: Denn am 21. Dezember 1999 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, dass homosexuelle Eltern bei Sorgerechtsentscheidungen nicht wegen ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt werden dürften. Allerdings gebe es vereinzelt auch Hinweise, dass queerfeindliche Richter*innen auch danach noch Vorurteile in ihre Entscheidungen einfließen ließen. (dk)

