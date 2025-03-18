Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55957

"STOP! THAT! TRAIN!"

Actionkomödie aus Drag-Race-Universum erscheint im Frühjahr 2026

"RuPaul's Drag Race" erobert die Kinosäle: Im Mai soll eine Actionkomödie mit Stars aus der queeren Realityserie veröffentlicht werden.


RuPaul ist nächstes Jahr in einer campen Actionkomödie zu sehen (Bild: World of Wonder)

  • Heute, 13:33h 2 Min.

Die Actionkomödie "STOP! THAT! TRAIN!" mit RuPaul in der Hauptrolle soll laut dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" am 29. Mai 2026 in die amerikanischen Kinos kommen. Dabei handelt es sich um den ersten Kinofilm, der auf der seit 2009 laufenden Realityserie "RuPaul's Drag Race" basiert. Ein möglicher deutscher Starttermin steht bislang noch nicht fest.

Beim Katastrophenfilm sollen viele Kandidatinnen aus "RuPaul's Drag Race" Rollen übernehmen, darunter etwa Ginger Minj, Jujubee, Brooke Lynn Hytes, Latrice Royale, Marcia Marcia Marcia, Monét X Change und Symone.

- w -

Adam Shankman führt Regie

Regie führt der aus Los Angeles stammende Choreograf Adam Shankman. Der 60-Jährige hatte bereits bei vielen Hollywood-Filmen die Choreografie übernommen, etwa bei "Flintstones  Die Familie Feuerstein" (1994), "Scream 2" (1997) oder "Catch Me If You Can" (2002). Bei rund einem Dutzend Filmen führte er bereits Regie, etwa bei "Hairspray" (2007), "Rock of Ages" (2012) oder "Verwünscht nochmal" (2022). Er war auch Regisseur bei verschiedenen Episoden von beliebten TV-Sendungen, zuletzt bei "Only Murders in the Building".

Direktlink | Regisseur Adam Shankman verkündet das Startdatum
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

In dem Film geht es laut der Produktionsfirma um die besten Freundinnen Tess (Minj) und DeeDee (Jujubee), die als Zugbegleiterinnen arbeiten. Eine "Stormganza" droht dann, einen Hochgeschwindigkeitszug zum Entgleisen zu bringen. Tess und DeeDee müssen daher mit dem arroganten Zugbegleiterinnen der ersten Klasse und Präsident Gagwell (RuPaul) zusammenarbeiten, um den Zug zu retten.

Das "Drag Race"-Franchise ist seit dem Start der ersten Show vor 16 Jahren stark gewachsen: Inzwischen gibt es 15 nationale Versionen der Show außerhalb der Vereinigten Staaten, eine deutsche Ausgabe wurde jedoch Anfang 2024 nach einer Staffel von Paramount abgesetzt (queer.de berichtete). Zudem gibt es mehrere Ableger wie "All Stars"-Shows und mehrere internationale Ausgaben wie "RuPaul's Drag Race Global All Stars". (dk)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (7) Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt RuPaul
15.09.25 | TV-Preisverleihung
Hannah Einbinder und Erin Doherty erhalten ihren ersten Emmy
08.09.25 | US-Serienpreise
Creative Emmys: Sieg für "Queer Eye", RuPaul geht leer aus
16.07.25 | Amerikanischer TV-Preis
Viele Emmy-Nominierungen für Sendungen mit queeren Themen
27.04.25 | Nachruf
Trauer um "Drag Race"-Star Jiggly Caliente
17.04.25 | Bild des Tages
Ross Mathews und Ehemann veröffentlichen queeres Kinderbuch
18.03.25 | Todesursache
The Vivienne starb nach Ketamin-Konsum
-w-
Neu auf queer.de
Weihnachten 2025 im TV
Neue Heimat für "Sissi": RTL zeigt Trilogie zu Weihnachten am Stück
Wer bin ich?
Lukas Gage: "Ich bin zehn Prozent hetero oder zehn Prozent bi"
Sie arbeiteten mehrmals zusammen
"Auf Wiedersehen, lieber Udo": Madonna würdigt verstorbenen Udo Kier
Auszeichnung
"GQ Germany": Trans Schauspielerin Indya Moore ist "Woman of the Year"
Streamingdienst greift nach Legende
Bekommt Superstar Cher ihre eigene Netflix-Doku?
Bundesmitglieder­versammlung in Essen
Alexander Vogt wird Ehrenmitglied der LSU Deutschland
Jetzt im Kino
Verbotene Bücher lesen als stiller Akt des Widerstands
"STOP! THAT! TRAIN!"
Actionkomödie aus Drag-Race-Universum erscheint im Frühjahr 2026