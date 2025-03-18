Actionkomödie aus Drag-Race-Universum erscheint im Frühjahr 2026



RuPaul ist nächstes Jahr in einer campen Actionkomödie zu sehen (Bild: World of Wonder)

Die Actionkomödie "STOP! THAT! TRAIN!" mit RuPaul in der Hauptrolle soll laut dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" am 29. Mai 2026 in die amerikanischen Kinos kommen. Dabei handelt es sich um den ersten Kinofilm, der auf der seit 2009 laufenden Realityserie "RuPaul's Drag Race" basiert. Ein möglicher deutscher Starttermin steht bislang noch nicht fest.



Beim Katastrophenfilm sollen viele Kandidatinnen aus "RuPaul's Drag Race" Rollen übernehmen, darunter etwa Ginger Minj, Jujubee, Brooke Lynn Hytes, Latrice Royale, Marcia Marcia Marcia, Monét X Change und Symone.

Adam Shankman führt Regie

Regie führt der aus Los Angeles stammende Choreograf Adam Shankman. Der 60-Jährige hatte bereits bei vielen Hollywood-Filmen die Choreografie übernommen, etwa bei "Flintstones  Die Familie Feuerstein" (1994), "Scream 2" (1997) oder "Catch Me If You Can" (2002). Bei rund einem Dutzend Filmen führte er bereits Regie, etwa bei "Hairspray" (2007), "Rock of Ages" (2012) oder "Verwünscht nochmal" (2022). Er war auch Regisseur bei verschiedenen Episoden von beliebten TV-Sendungen, zuletzt bei "Only Murders in the Building".



Regisseur Adam Shankman verkündet das Startdatum

In dem Film geht es laut der Produktionsfirma um die besten Freundinnen Tess (Minj) und DeeDee (Jujubee), die als Zugbegleiterinnen arbeiten. Eine "Stormganza" droht dann, einen Hochgeschwindigkeitszug zum Entgleisen zu bringen. Tess und DeeDee müssen daher mit dem arroganten Zugbegleiterinnen der ersten Klasse und Präsident Gagwell (RuPaul) zusammenarbeiten, um den Zug zu retten.



Das "Drag Race"-Franchise ist seit dem Start der ersten Show vor 16 Jahren stark gewachsen: Inzwischen gibt es 15 nationale Versionen der Show außerhalb der Vereinigten Staaten, eine deutsche Ausgabe wurde jedoch Anfang 2024 nach einer Staffel von Paramount abgesetzt (queer.de berichtete). Zudem gibt es mehrere Ableger wie "All Stars"-Shows und mehrere internationale Ausgaben wie "RuPaul's Drag Race Global All Stars". (dk)