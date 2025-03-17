Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Streamingdienst greift nach Legende

Bekommt Superstar Cher ihre eigene Netflix-Doku?

  • Heute, 14:43h 1 Min.

Cher denkt auch mit 79 nicht an ein gemütliches Rentnerinnen-Dasein (Bild: Gage Skidmore / flickr)

Die 79-jährige Pop-Ikone Cher befindet sich angeblich gerade in Gesprächen mit dem Streamingdienst Netflix. Dabei soll es um die Umsetzung einer Serie über ihr Leben gehen: eine aufwendige, siebenteilige Dokumentarserie, die tief in ihre bewegte Karriere eintauchen soll. Nach einem Bericht von "The Sun" befinden sich Cher und der Streaminganbieter in "fortgeschrittenen Verhandlungen" über die Doku mit dem Arbeitstitel "Sharing Her Story".

Cher wurde in den Siebzigerjahren durch das Pop-Duo Sonny & Cher, das sie mit ihrem Ex-Mann Sonny Bono (1935-1998) bildete, weltberühmt. Die Beziehung zu Sonny ist auch Gegenstand des ersten Teils ihrer Memoiren (queer.de berichtete). Der zweite Teil ihrer Autobiografie könnte gleichzeitig mit der großen Netflix-Doku im kommenden Jahr erscheinen.

Das Liebesleben des Superstars soll auch Thema der Doku sein. Nach ihrer Ehe mit Sonny Bono war Cher mit Gregg Allman (1947-2017), dem Frontmann der Allman Brothers Band, verheiratet. Aktuell führt sie eine Beziehung mit dem 40 Jahre jüngeren Alexander Edwards (queer.de berichtete).

- w -

Noch immer ein Superstar  und präsenter denn je

Die Entertainerin ist weiterhin aktiv, erst kürzlich wurde sie mit einem Bambi ausgezeichnet (queer.de berichtete). Und schon bald steht der nächste große Auftritt an: Am 20. Dezember wird Cher der Musikact bei "Saturday Night Live" sein. (spot/cw)

