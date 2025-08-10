"Auf Wiedersehen, lieber Udo": Madonna würdigt verstorbenen Udo Kier

Heute, 16:11h 2 Min.

In seiner langen internationalen Karriere arbeitete Udo Kier (1944-2025) mit etlichen Stars zusammen. Darunter auch Madonna (67). In einer Instagram-Story würdigte die Queen of Pop nun den gebürtigen Kölner, der am Sonntag mit 81 Jahren im kalifornischen Palm Springs gestorben ist (queer.de berichtete). "Auf Wiedersehen, lieber Udo", schrieb die Sängerin. Und: "Jemanden wie dich wird es kein zweites Mal geben".



Madonna und Udo Kier trafen sich im Jahr 1992. Die Musikerin engagierte den Schauspieler für ihr kontroverses Buch "Sex". Der freizügige Bildband erschien parallel zu Madonnas Album "Erotica" am 16. Oktober 1992. Madonna hatte Kier in dem Film "My Private Idaho" entdeckt, der 1991 dessen Durchbruch in Hollywood markierte.



Auch im Musikvideo zu Madonnas Song "Deeper and Deeper" spielt Udo Kier mit. Und im noch berühmt-berüchtigteren Video zu "Erotica", dem Titelsong des Albums, ist Kier ebenfalls kurz zu sehen.

Madonna teilte in ihrer Instagram-Story mehrere Bilder von ihren Zusammenarbeiten. Dazu postete sie einen kurzen Videoausschnitt, in dem sie ihren Kopf an seine Schulter legt.

- w -



Kier war immer wieder in queeren Rollen zu sehen. Der Schauspieler lebte offen schwul zu einer Zeit, in der dies keineswegs selbstverständlich war. "In meiner Generation mussten die Leute, wenn sie zum Beispiel in eine Schwulenbar gingen, vor der Tür nach links und rechts schauen, um sicherzustellen, dass niemand sie beim Reingehen sah", sagte er einmal in einem Interview. "Heute halten junge Schwule in Applebee's oder McDonald's Händchen." (spot/dpa/cw)