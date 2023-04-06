Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55963

Wer bin ich?

Lukas Gage: "Ich bin zehn Prozent hetero oder zehn Prozent bi"

Nach seiner kurzen Ehe mit Chris Appleton spricht Lukas Gage über seine sexuelle Orientierung  und hat Probleme, das richtige Label für sich zu finden.


Lukas Gage bei der Premiere der Prime-Serie "Overcompensating" im Mai diesen Jahres in Los Angeles (Bild: IMAGO / Avalon.red)
  • Heute, 16:35h 3 Min.

Der amerikanische Schauspieler Lukas Gage hat im Podcast "In Your Dreams" klargestellt, dass er nicht hundertprozentig schwul sei und sexuelle Beziehungen mit Frauen genieße. "Ich bin zehn Prozent hetero oder zehn Prozent bi", so der 30-Jährige.

Emotional hätten ihn diese verschiedengeschlechtlichen Beziehungen aber nicht zugesagt: "Da ist etwas, das mich abkoppelt. Deshalb war ich wahrscheinlich so ein schrecklicher Freund zu all den Freundinnen, die ich hatte, bis ich so ungefähr 20 war." Er bezeichnete sich in dem Gespräch außerdem als "pretty fucking gay", also als "echt schwul".

Auf die Frage von Moderator Owen Thiele, ob er je mit einer Frau geschlafen habe, sagte Gage: "Viele Male. Oft. Das mache ich manchmal immer noch." Wenn er sich auf ein Label für seine sexuelle Orientierung festlegen wollte, dann sei dies "mostly gay", zu Deutsch: "hauptsächlich schwul".

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Gage ist durch mehrere schwule Rollen bekannt: So spielte er in der Disney+-Serie "Love, Victor" die Rolle des Derek, des Ex-Freundes von Benji (George Sear). In "You  Du wirst mich lieben" (Netflix) und "White Lotus" (Sky) entzückte er mit ausdrucksstarken Sexszenen seine Fans: So durfte er in "You" den Satz "Bitte, pinkel auf mich" sagen, bevor sich ein Strahl über ihn ergoss; in der ersten Staffel von "White Lotus" erhielt er viel Lob für eine Rimming-Szene mit Hauptfigur Armond (Murray Bartlett). Außerdem war er als Gastdarsteller in der amerikanischen Neuauflage von "Queer as Folk" dabei. Zuletzt spielte er eine queere Figur in der Prime-Serie "Overcompensating".

- w -

Spekulationen um Gages sexuelle Orientierung

Zu seiner sexuellen Orientierung hatte sich Gage zu Beginn seiner Karriere nicht geäußert. Als sich ein Twitter-Nutzer 2022 beschwerte, dass ein "Nicht-LGBTQIA+-Schauspieler wie Lukas Gage LGBTQIA-Figuren spielt", antwortete Gage: "Du kennst mein Alphabet nicht."

/ lukasgage
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Für Schlagzeilen sorgte Gages Beziehung mit dem britischen Promi-Haarstylisten Chris Appleton. Im Frühjahr 2023 heiratete das Paar (queer.de berichtete). Doch schon bald war es wieder vorbei: Ein halbes Jahr nach der Hochzeit reichte Appleton im November 2023 die Scheidung ein (queer.de berichtete). Als Trennungsgrund wurden "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Die Scheidung wurde im Juni 2024 offiziell abgeschlossen.

Die Hochzeitszeremonie war auch Teil der Realityshow "The Kardashians". Hintergrund ist, dass Appleton der persönliche Hairstylist für Kim Kardashian war, die auch bei der Hochzeit in Las Vegas als Offiziantin fungierte. Später gab Gage an, er hätte zwar keine Reue, aber gemischte Gefühle bezüglich dieser öffentlichen Show-Hochzeit gehabt. Im Podcast sagte er jetzt, dass die Hochzeit in der Realityshow "das Schwulste an mir" gewesen sei. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Lukas Gage
13.03.24 | Nach Scheidung von Lukas Gage
Chris Appleton datet offenbar wieder
09.01.24 | Nach Trennung
Lukas Gage: Seitenhieb auf Ex-Ehemann
14.11.23 | Kardashian-Friseur und "White Lotus"-Star
Chris Appleton und Lukas Gage: Ehe-Aus nach einem halben Jahr
27.04.23 | Mit Kim Kardashian und Shania Twain
Lukas Gage und Chris Appleton veröffentlichen Hochzeitsbilder
25.04.23 | Las Vegas
Bericht: Lukas Gage und Chris Appleton haben geheiratet
06.04.23 | Erster Auftritt bei Event in Hollywood
Sind Lukas Gage und Chris Appleton verlobt?
Neu auf queer.de
Weihnachten 2025 im TV
Neue Heimat für "Sissi": RTL zeigt Trilogie zu Weihnachten am Stück
Wer bin ich?
Lukas Gage: "Ich bin zehn Prozent hetero oder zehn Prozent bi"
Sie arbeiteten mehrmals zusammen
"Auf Wiedersehen, lieber Udo": Madonna würdigt verstorbenen Udo Kier
Auszeichnung
"GQ Germany": Trans Schauspielerin Indya Moore ist "Woman of the Year"
Streamingdienst greift nach Legende
Bekommt Superstar Cher ihre eigene Netflix-Doku?
Bundesmitglieder­versammlung in Essen
Alexander Vogt wird Ehrenmitglied der LSU Deutschland
Jetzt im Kino
Verbotene Bücher lesen als stiller Akt des Widerstands
"STOP! THAT! TRAIN!"
Actionkomödie aus Drag-Race-Universum erscheint im Frühjahr 2026