Lukas Gage: "Ich bin zehn Prozent hetero oder zehn Prozent bi"

Der amerikanische Schauspieler Lukas Gage hat im Podcast "In Your Dreams" klargestellt, dass er nicht hundertprozentig schwul sei und sexuelle Beziehungen mit Frauen genieße. "Ich bin zehn Prozent hetero oder zehn Prozent bi", so der 30-Jährige.



Emotional hätten ihn diese verschiedengeschlechtlichen Beziehungen aber nicht zugesagt: "Da ist etwas, das mich abkoppelt. Deshalb war ich wahrscheinlich so ein schrecklicher Freund zu all den Freundinnen, die ich hatte, bis ich so ungefähr 20 war." Er bezeichnete sich in dem Gespräch außerdem als "pretty fucking gay", also als "echt schwul".



Auf die Frage von Moderator Owen Thiele, ob er je mit einer Frau geschlafen habe, sagte Gage: "Viele Male. Oft. Das mache ich manchmal immer noch." Wenn er sich auf ein Label für seine sexuelle Orientierung festlegen wollte, dann sei dies "mostly gay", zu Deutsch: "hauptsächlich schwul".

Gage ist durch mehrere schwule Rollen bekannt: So spielte er in der Disney+-Serie "Love, Victor" die Rolle des Derek, des Ex-Freundes von Benji (George Sear). In "You  Du wirst mich lieben" (Netflix) und "White Lotus" (Sky) entzückte er mit ausdrucksstarken Sexszenen seine Fans: So durfte er in "You" den Satz "Bitte, pinkel auf mich" sagen, bevor sich ein Strahl über ihn ergoss; in der ersten Staffel von "White Lotus" erhielt er viel Lob für eine Rimming-Szene mit Hauptfigur Armond (Murray Bartlett). Außerdem war er als Gastdarsteller in der amerikanischen Neuauflage von "Queer as Folk" dabei. Zuletzt spielte er eine queere Figur in der Prime-Serie "Overcompensating".

Spekulationen um Gages sexuelle Orientierung

Zu seiner sexuellen Orientierung hatte sich Gage zu Beginn seiner Karriere nicht geäußert. Als sich ein Twitter-Nutzer 2022 beschwerte, dass ein "Nicht-LGBTQIA+-Schauspieler wie Lukas Gage LGBTQIA-Figuren spielt", antwortete Gage: "Du kennst mein Alphabet nicht."



Für Schlagzeilen sorgte Gages Beziehung mit dem britischen Promi-Haarstylisten Chris Appleton. Im Frühjahr 2023 heiratete das Paar (queer.de berichtete). Doch schon bald war es wieder vorbei: Ein halbes Jahr nach der Hochzeit reichte Appleton im November 2023 die Scheidung ein (queer.de berichtete). Als Trennungsgrund wurden "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Die Scheidung wurde im Juni 2024 offiziell abgeschlossen.



Die Hochzeitszeremonie war auch Teil der Realityshow "The Kardashians". Hintergrund ist, dass Appleton der persönliche Hairstylist für Kim Kardashian war, die auch bei der Hochzeit in Las Vegas als Offiziantin fungierte. Später gab Gage an, er hätte zwar keine Reue, aber gemischte Gefühle bezüglich dieser öffentlichen Show-Hochzeit gehabt. Im Podcast sagte er jetzt, dass die Hochzeit in der Realityshow "das Schwulste an mir" gewesen sei. (cw)