Riccardo Simonetti wirbt in der "Sesamstraße" für Inklusion



Riccardo Simonetti singt mit den "Sesamstraßen"-Muppets einen Wohlfühlsong (Bild: Screenshot NDR)

Heute, 13:01h 3 Min.

Schon im Vorfeld hatte der angekündigte Auftritt des schwulen Influencers Riccardo Simonetti in der Kinderserie "Sesamstraße" für eine Hasswelle gegen den Norddeutschen Rundfunk geführt (queer.de berichtete). Jetzt hat der NDR die Folge veröffentlicht  sie ist kostenlos in der ARD-Mediathek erhältlich. Darin singt der 32-Jährige mit den Muppets ein Lied über Inklusion. Der Songtitel lautet: "Du bist gut so, wie du bist  es ist die Welt, die noch von gestern ist".



In dem Lied wird etwa gezeigt, wie das Leben durch Rampen für Rollstuhlfahrer verbessert werden kann. Dem voluminösen Bären Samson verschafft Simonetti mehr Beinfreiheit im Bus. Außerdem schenkt er der langsamen Schnecke Finnchen eine Art Hoverboard, damit sie nicht immer hinterherlaufen muss.

"Und dafür jetzt der ganze Shitstorm?!"

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte Simonetti ein Video des Songs und kommentierte: "Und dafür jetzt der ganze Shitstorm?! Ich hoffe sehr, dass alle Menschen, die schon bevor meine Folge der 'Sesamstraße' ausgestrahlt wurde, so bitterböse dagegen gehetzt haben, heute Morgen auch vor dem Fernseher saßen und zumindest den Anflug eines schlechten Gewissens bekommen haben, als sie das fertige Ergebnis mit eigenen Augen sehen konnten." Er sei "richtig stolz" auf das Ergebnis und "sehr, sehr dankbar", Teil der Sendung gewesen zu sein.



Viele seiner Fans zeigten sich entzückt über das Ergebnis. "Was für ein toller Song und was für eine wichtige Message", schrieb eine Nutzerin. "So ein wichtiges Thema so liebevoll und kreativ aufgearbeitet", erklärte eine andere. Mehrere Kommentator*innen forderten, dieses Lied auch im Schulunterricht zu spielen.



Erst vor drei Monaten hatte Simonetti laut "Promiflash" in einer Instagram-Story noch erzählt, wie viel Widerstand es gegen ihn von TV-Verantwortlichen früher gegeben habe. So habe ihn ein Fernsehleiter 2014 nach seinem Plan in zehn Jahren gefragt hatte. Damals habe er gesagt, dass er ein Publikum aller Generationen ansprechen wolle. Der TV-Mann habe ihn dann ausgelacht und erklärt: "Das wirst du niemals schaffen. Du bist schwul, siehst nicht aus wie die meisten Männer, deshalb können wir dich nicht wirklich auf den Bildschirm bringen." Sein Auftritt in der "Sesamstraße" dürften diesen Mann nun eines anderen belehrt haben.



Auch in der amerikanischen Ausgabe der "Sesamstraße" trat kürzlich ein schwuler Star auf: Der britische Schauspieler Jonathan Bailey, der Anfang des Monats vom Magazin "People" zum Sexiest Man Alive ausgerufen worden, tanzte dabei mit Ernie und Bert und sprach mit Elmo darüber, wie schön eine kleine Auszeit ist (queer.de berichtete). (cw)