Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55981

Berlin

Nach Mobbing von schwulen Lehrern: Beschwerdestelle geht an den Start

Diskriminierung in der Schule? Ab sofort können Berliner Lehrkräfte sich bei einer unabhängigen Stelle beschweren. Innerhalb einer Woche sollen sie eine erste Rückmeldung bekommen.


Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hatte den Start der Beschwerdestelle eigentlich bereits für Mitte Oktober angekündigt (Bild: SenBJF / Koroll)
  • Heute, 07:29h 3 Min.

Nach viel Kritik an der bisherigen Praxis gibt es für Lehrkräfte an Berliner Schulen bei Diskriminierungsfällen künftig eine zentrale Beschwerdestelle. Sie soll nach Angaben der Bildungsverwaltung auch für andere Beschäftigte im Schuldienst zuständig sein. "Das Ziel ist es, zukünftig ein standardisiertes Vorgehen zu schaffen", sagte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU).

Wie arbeitet die Beschwerdestelle?

Zunächst soll es ein erstes Gespräch mit denjenigen geben, die eine Beschwerde eingereicht haben. Wenn das Verfahren gestartet ist, soll auch mit der beschuldigten Person gesprochen, gegebenenfalls sollen Zeug*innen gehört werden. Im Einvernehmen mit der Lehrkraft, die sich an die Beschwerdestelle gewandt hat, können Maßnahmen vereinbart werden, die die Dienstbehörde anschließend umsetzen soll.

- Werbung -
Video - Elegance is a journey - Air France

Wem untersteht die Beschwerdestelle?

Sie soll ausdrücklich extern und unabhängig sein. Lehrkräfte, die sich über Diskriminierungserfahrungen beschweren möchten, bekommen die Möglichkeit, darüber mit Expert*innen zu sprechen, die nicht zur Schulleitung, Schulaufsicht oder Bildungsverwaltung gehören.

Wer sind die Ansprechpartner*innen in der Beschwerdestelle?

Es gibt drei Ansprechpartner*innen: Ute Lehmann war mehrere Jahre Leiterin der Schulaufsicht in Spandau und arbeitet als externe Beraterin für Schulen und Schulaufsichten. Meinhard Jacobs war lange Leiter der Schulaufsicht in Neukölln und ist Mitglied im Beirat der Anlaufstelle Diskriminierungsschutz an Schulen. Dietrich Kruse war Schulleiter in Berlin und mehrere Jahre in der Fortbildung für Schulleitungen tätig.

Wie schnell sollen Beschwerden bearbeitet werden?

Der Anspruch sei, auf eine Beschwerde in der Regel innerhalb einer Woche eine erste Rückmeldung zu geben, sagte Jacobs. Wie lange das gesamte Verfahren dauere, hänge allerdings von vielen Faktoren ab.

Was passiert nach dem Beschwerdeverfahren?

Die Lehrkraft soll nach Abschluss des Verfahrens die Gelegenheit für eine Rückmeldung bekommen. Dafür wird noch ein Feedback-Bogen entwickelt. Wenn sie signalisiert, dass die Maßnahmen zu ihrer Zufriedenheit umgesetzt wurden, wird der Fall abgeschlossen.

Wann startet die Beschwerdestelle?

Beschwerden können ab sofort an die Stelle gerichtet werden. Die Ansprechpartner*innen können über die E-Mail-Adresse agg-beschwerde@senbjf.berlin.de kontaktiert werden. Bildungssenatorin Günther-Wünsch hatte den Start für Mitte Oktober in Aussicht gestellt. Er hat sich allerdings verschoben.

- w -

Wie wird die Arbeit der Beschwerdestelle ausgewertet?

Die Arbeit der Beschwerdestelle soll nach gut einem Jahr evaluiert werden, wie die Bildungssenatorin ankündigte. Unter anderem soll Bilanz gezogen werden, wie viele Beschwerden bei den drei Ansprechpartner*innen ankommen und wie gut die Arbeit zu schaffen ist. Bei Bedarf müsse die Beschwerdestelle ausgebaut werden.

Welche Rolle spielen aktuelle Diskriminierungsfälle?

Zwei Fälle von queerfeindlicher Diskriminierung gegen Lehrkräfte in Berlin haben in diesem Jahr für viele Schlagzeilen gesorgt. In dem einen wurde der schwule Lehrer Oziel Inácio-Stech an der Carl-Bolle-Grundschule in Berlin-Moabit nach eigenen Angaben wegen seiner Homosexualität monatelang von Schüler*innen beschimpft und beleidigt (queer.de berichtete).

In dem zweiten wurde der Ehemann eines schwulen Lehrers am Campus Rütli in Berlin-Neukölln unter anderem durch nächtliche anonyme Anrufe und ein Schreiben mit obszönen Beleidigungen gemobbt (queer.de berichtete). Am Umgang mit beiden Diskriminierungsfällen gab es viel Kritik. Die öffentliche Aufmerksamkeit dafür hat auch die Diskussion um die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle verstärkt. (mize/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (35) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Oziel Inácio-Stech
09.10.25 | Berlin
Homophobes Mobbing an Rütli-Schule: Bildungsverwaltung versagt erneut
07.10.25 | Neuer Fall
Mehr Queer­feindlichkeit an Berliner Schulen: Staatsanwaltschaft ermittelt
11.09.25 | Berlin
Wegner schreibt Brief an Oziel Inácio-Stech
27.08.25 | Berlin
Linke: CDU-Bildungssenatorin hat Queer­feindlichkeit "vertuscht"
16.07.25 | Berlin
AG Schwule Lehrer kritisiert Umgang mit Inácio-Stech
10.07.25 | Berlin
Gemobbter schwuler Lehrer: Druck auf Senatorin steigt
-w-
Neu auf queer.de
Folkwang Museum
Große Schau über queere Fotografin Germaine Krull
Ab sofort im Stream
Finale Staffel "Stranger Things": Die Rückkehr des Netflix-Phänomens
"Diabolisierung wenig hilfreich"
Fehlende Distanz zur AfD: Scharfe Kritik an dm
Reportage
Unter Hardcore-Eurovision-Fans
Star in der Musikwelt
Designerin Pam Hogg ist tot: Rihanna und Lady Gaga trugen ihre Mode
Gewinnspiel
Diva Futura
Evangelische Akademie
Vom Schweigen zum Aufbruch  40 Jahre Lesbentagungen in Bad Boll
"Reich und dumm"
Justin Theroux verrät Details zu Rolle in "Der Teufel trägt Prada 2"