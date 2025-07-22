Justin Theroux verrät Details zu Rolle in "Der Teufel trägt Prada 2"

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 07:41h 2 Min.

Justin Theroux (Bild: Harald Krichel / wikipedia)

Während zu "Der Teufel trägt Prada 2" bereits einige Details durchsickerten, bleibt vieles noch unklar. Auch Justin Theroux' genaue Rolle war bisher nicht bekannt. Jetzt gibt er erste Einblicke.

In einem Interview mit "Variety" gab der 54-Jährige jedoch erste Einblicke in seine Filmfigur. Theroux beschrieb sie als "vorwärtsstrebend, reich und dumm" und erklärte, dass es ihm "riesigen Spaß" gemacht habe, diesen Charakter zu verkörpern.

Der "Mulholland Drive"-Star schwärmte zudem von der Zusammenarbeit mit Meryl Streep, die erneut als "Runway"-Chefredakteurin Miranda Priestly zu sehen ist. "Ich habe sie natürlich mein ganzes Leben lang verfolgt, und plötzlich mit ihr zu spielen, ist ein echtes Vergnügen und eine Ehre", so Theroux.

Justin Theroux ist nicht der einzige Neuzugang: In der Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" übernehmen unter anderem Kenneth Branagh, Lucy Liu, Simone Ashley, Patrick Brammall, B.J. Novak und Caleb Hearon weitere Rollen. Branagh soll den dritten Ehemann von Miranda Priestly spielen, Brammall den Love Interest von Anne Hathaways Figur Andy Sachs. Für zusätzliche Star-Power könnte Lady Gaga sorgen, die am Set des Films gesichtet worden war.

Neben Hathaway und Streep kehren auch die übrigen beiden Hauptdarsteller*innen des Originals von 2006 zurück: Emily Blunt ist wieder als Emily Charlton dabei, Stanley Tucci als der schwule Nigel. Im Zentrum der Handlung steht Miranda Priestly. Sie muss sich diesmal dem Niedergang des Printgeschäfts stellen. Daneben muss sie sich mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily Charlton auseinandersetzen, die inzwischen eine Führungsposition in einer Luxus-Werbeagentur innehat.

"Der Teufel trägt Prada 2" soll am 30. April 2026 in den deutschen Kinos anlaufen. Vorab gab es bereits einen Teaser zu sehen (queer.de berichtete). (cw/spot)

