"Atmet tief ein": Céline Dion teilt wichtige Botschaft zu Thanksgiving

  Heute, 10:24h

Céline Dion ruft ihre Fans auf, dankbar zu sein (Bild: Yoyo76300 / wikipedia)

Pop-Ikone Céline Dion (57) hat sich am amerikanischen Thanksgiving-Feiertag mit bewegenden Worten an ihre Fans gewandt. In einem Video, das die kanadische Sängerin am Donnerstag auf Instagram teilte, rief sie ihre Fans dazu auf, innezuhalten und dankbar zu sein.

"Liebe Freunde, heute ist eine wunderbare Erinnerung daran, das Tempo raus zu nehmen, tief durchzuatmen und Danke zu sagen", erklärte Dion in dem emotionalen Clip. Die Sängerin saß dabei auf einem cremefarbenen Sofa und sprach direkt in die Kamera. "Es liegt so viel Kraft darin, mit den Menschen zusammenzukommen, die man liebt  ob an einem vollen Tisch, am Telefon oder einfach nur im Herzen."

Die Interpretin von Hits wie "The Power of Love" und "My Heart Will Go On" zeigte sich besonders dankbar für ihre Liebsten. "Ich bin meiner Familie so dankbar und für unsere gemeinsamen Momente, die mir die Welt bedeuten", sagte sie in der Videobotschaft. Ihre Worte bekommen eine besondere Tiefe, wenn man bedenkt, dass sie vor fast zehn Jahren ihren Ehemann René Angélil verlor, der 2016 an Kehlkopfkrebs starb.

Den Fans wünschte Dion zum Abschluss ein schönes Fest: "Möge euer Thanksgiving mit Freude, Frieden und Dankbarkeit erfüllt sein  für alles, auch für die kleinen Dinge. Frohen Thanksgiving, von mir und meiner Familie an euch und eure."

Kampf gegen das Stiff-Person-Syndrom

Céline Dion erhielt 2022 die Diagnose Stiff-Person-Syndrom. Die neurologische Erkrankung verursacht laut der Mayo Clinic schwere Muskelsteifheit im Rücken, in den Beinen und manchmal auch in anderen Körperteilen. Infolge der Diagnose musste die Sängerin ihre "Courage"-Welttournee absagen, nachdem sie zuvor bereits mehrere Konzerttermine aus gesundheitlichen Gründen verschoben hatte. (spot/cw)

