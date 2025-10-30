"Prominent verwandt": Kevin Schäfer legt sich gemeinsam mit Mami mit den Legats an

Heute, 10:46h 2 Min.

Ende Oktober dieses Jahres ist verkündet worden, dass das RTL-Format "Prominent getrennt" 2026 einen Ableger bekommen wird. Anstelle von Ex-Paaren werden sich in "Prominent verwandt" die berühmten Zweierteams aus Mutter oder Vater nebst Tochter oder Sohn zusammensetzen. Als erstes Gespann mit reichlich Zündstoff-Potenzial wurde damals schon Dschungelcamp-Ikone Thorsten Legat (57) und Sohn Nico (27) bekanntgegeben. Nun steht fest, mit welchen sechs weiteren Duos sich die beiden um das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro balgen werden.



So tritt der schwule Realitystar Kevin Schäfer (36) gemeinsam mit Mama Michaela bei den Challenges an, die in Südafrika ausgetragen werden, an. Schäfer gilt als direkt und ehrlich und ist auch für seine scharfe Zunge bekannt. Er selbst sagte, dass Polarisierung sei "Geschäft" sei. Seine Reality-Karriere startete Schäfer 2021 in der schwulen Datingshow "Prince Charming". Seither ist er in mehreren Realityformaten aufgetreten, etwa in "Swipe, Match, Love", "Good Luck Guys", Kampf der Realitystars" und zuletzt in der "Villa der Versuchung". In dieser Show kam es bei der Reunion zum Eklat, weil Mitstreiterin Patricia Blanco Schäfer Rassismus vorwarf. Er konterte mit einem Homophobie-Vorwurf gegen die Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco (queer.de berichtete).

- w -



Weitere Kandidat*innen

Bei "Prominent verwandt" sind auch auch Kult-Auswanderin Danni Büchner (47) und ihre Tochter Jada Karabas (21) dabei. Micha Klotz (27), der erst vor Kurzem an der Seite seiner inzwischen Ex-Partnerin Edda Pilz (24) "Das Sommerhaus der Stars" gewinnen konnte, versucht derweil mit seinem Vater sein Glück  ebenso wie Yeliz Koc (32), die sich wiederum mit ihrem Papa Savas den Herausforderungen stellt. Als weitere Paare sind Ex-Dschungelcamperin und Model Anya Elsner (21) und ihre Mutter Katrin sowie Ex-Bachelor-Kandidatin Jana Maria (33) und ihre Mutter Eva-Maria Herz im Reality-Einsatz.



Das sind alle Kandidat*innen (Bild: RTL)

Die Dreharbeiten zu "Prominent verwandt" in Südafrika sind laut Angaben des Senders bereits in vollem Gange, einen genauen Ausstrahlungstermin hat man bislang noch nicht mitgeteilt. Die Show soll aber im kommenden Jahr bei RTL+ gezeigt werden.



Das Original "Prominent getrennt  Die Villa der Verflossenen" gibt es seit 2022. In diesem Jahr wurde bereits die vierte Staffel gezeigt. In der Sendung müssen getrennte Promi-Paare in einer Villa gemeinsam leben und in verschiedenen Spielen antreten. Auch hierbei geht es um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. (spot/cw)