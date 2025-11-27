Queere Filme bei "Around the World in 14 Films"

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Szene aus "The Chronology of Water" (Bild: Eksystent)

Das Filmfestival "Around the World in 14 Films" präsentiert in diesem Jahr gleich vier queere Filme. Zum Programm gehören der Queer-Palm-Gewinner "Die jüngste Tochter". Kristen Stewarts Regiedebüt "The Chronology of Water", das portugiesische Drama "I Only Rest in the Storm" sowie der chilenische Spielfilm "Der geheimnisvolle Blick des Flamingos".

Das Festival findet vom 28. November bis 6. Dezember 2025 im Kino in der KulturBrauerei in Berlin sowie in den Kinos delphi LUX und Neues Off statt. In einem "Best of" des Jahres stellt das Festival nun schon zum 20. Mal herausragende Werke des jungen Weltkinos vor. Die Beiträge werden von Persönlichkeiten aus der Film- und Kulturszene präsentiert.

"Around the World in 14 Films" eröffnet mit "Sentimental Value" des norwegischen Regisseurs Joachim Trier. Weiter gefeiert wird bei der nachfolgenden Festivaltour in München (08.12.-13.12.2025, City Kinos), Köln (11.-17.12.2025, Odeon Kino) und Nürnberg (02.-07.01.2026, Filmhaus Nürnberg). (cw)

