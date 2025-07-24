Michael-Jackson-Musical feiert 1. Geburtstag

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56002
  • Heute, 12:37h 1 Min.

Prince Damien als junger Michael Jackson (Bild: Matthew Murphy)

Ein Jahr nach der Deutschlandpremiere des Michael-Jackson-Musicals in Hamburg begeistert die Story über den "King of Pop" weiterhin das Publikum. Bis jetzt wurden mehr als 700.000 Tickets für die Show verkauft, teilte das Unternehmen Stage Entertainment mit. Die Hauptdarsteller Benét Monteiro (MJ), Oxa (MJ alternierend) und Prince Damien (Michael in jüngeren Jahren) haben ihre Engagements verlängert und stehen der Produktion auch in der neuen Spielzeit zur Verfügung.

Aktuell werde aber auch schon langfristig über 2026 hinaus geplant  mit einem Workshop für künftige MJ-Darsteller. "Michael Jackson war ein Jahrhundertkünstler. Wir stehen also vor der besonderen Herausforderung, Talente zu finden, die ihm auf eigene Weise gerecht werden", sagte Casting- Direktor Ralf Schaedler.

"MJ  Das Michael Jackson Musical" erzählt die Entstehungsgeschichte von Jacksons "Dangerous"-Welttournee 1992 und gibt in Rückblenden Einblicke in Kindheit, Jugend und den Weg zum Ruhm. Das Musical hatte seine Weltpremiere im Februar 2022 in New York und ist auch in London zu sehen. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Michael Jackson
11.11.25 | Dank Halloween und Biopic
"Thriller" wieder in den Top Ten: Michael Jackson schreibt Geschichte
07.11.25 | Video des Tages
Biopic über Michael Jackson: Erster Trailer online!
04.11.25 | Bild des Tages
Vor 30 Jahren elektrisierte Michael Jackson die TV-Nation
10.10.25 | Bild des Tages
Ein Idol und seine Schattenseiten
06.08.25 | Bild des Tages
Mehr als eine halbe Million Tickets zu MJ-Musical verkauft
24.07.25 | Nach Verzögerungen
Michael Jackson: Das Biopic kommt im Frühjahr 2026 in die Kinos
-w-
Neu auf queer.de
Eurovision Sing Contest
Weimer fordert Teilnahme Israels am ESC
Hamburg
Michael-Jackson-Musical feiert 1. Geburtstag
"Warum verkleidet er sich nicht als Balu der Bär?"
Wieder Proteste gegen Vicky-Voyage-Lesung in München
Filmfestival
Queere Filme bei "Around the World in 14 Films"
Für Zündstoff ist gesorgt
"Prominent verwandt": Kevin Schäfer legt sich gemeinsam mit Mami mit den Legats an
Star leidet am Stiff-Person-Syndrom
"Atmet tief ein": Céline Dion teilt wichtige Botschaft zu Thanksgiving
Bild des Tages
Empörung über "blasphemische Kunstwerke" in Wien
Gewinnspiel
Mädchen Mädchen!