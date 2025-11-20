Queerer Broadway-Glamour kommt nach Berlin und Oberhausen

Heute, 04:02h 3 Min.

Das mehrfach ausgezeichnete Musical "Kinky Boots"  mit Musik von Pop-Ikone Cyndi Lauper und geschrieben von der queeren Theaterlegende Harvey Fierstein  erzählt die auf einer wahren Geschichte basierende Story von Charlie Price, der die Schuhfabrik seines Vaters retten will und dabei auf die Dragqueen Lola trifft. Gemeinsam schaffen sie etwas, das queere Communitys weltweit feiern: stabile, sexy Stiefel für Dragqueens und trans Frauen  und ein Musical über Mut, Vielfalt und das Überwinden von Vorurteilen.



Vom 28. Oktober bis 9. November war "Kinky Boots" bereits am Deutschen Theater in München zu sehen. Jetzt kommt das Stück nach Berlin und Oberhausen.

Berlin: Glamour am Admiralspalast



"Kinky Boots" pendelt zwischen schillerndem Humor und echtem Herzklopfen

Der Berliner Admiralspalast hat in den vergangenen Jahren immer wieder queere und queernahe Produktionen gezeigt  nun also "Kinky Boots" zwischen den Jahren, vom 17. Dezember 2025 bis 17. Januar 2026. Die Location im Herzen von Mitte, historisch und gleichzeitig ein Hotspot für große Bühnenproduktionen, ist der ideale Ort, um die energiegeladene Show zu erleben. Erwartet werden mitreißende Choreografien, Laupers charakteristische Pop-Hooks und eine warmherzige Botschaft, die aktueller kaum sein könnte: Akzeptanz ist der wahre Heel, der alles trägt.



Dass "Kinky Boots" weltweit gefeiert wurde, ist kaum verwunderlich. Am Broadway waren über 2.500 Vorstellungen ausverkauft, dazu kamen sechs Tony Awards, drei Olivier Awards und ein Grammy. Lob gab es auch von den Medien: Die "Chicago Tribune" bezeichnete die Show als "warmherzig, sympathisch, frech, sentimental und mit einem großen Herzen".



Für Berlin bedeutet die Gastspielserie nicht nur Broadway-Feeling, sondern auch ein kulturelles Highlight für die queere Community  gerade in einer Stadt, in der Drag-Kunst seit Jahrzehnten nicht nur Bühnen, sondern ganze Szenen prägt.



Infos & Tickets für Kinky Boots in Berlin

- w -



Oberhausen: Ruhrpott trifft Drag-Power

Nach der Station in Berlin zieht die Tourneeproduktion weiter ins Ruhrgebiet. Vom 20. Januar bis 1. Februar 2026 wird "Kinky Boots" im Metronom Theater Oberhausen zu sehen sein  ein Haus, das schon mehrfach Großproduktionen beherbergte und sich bestens für internationales Musical-Entertainment eignet.



Gerade für queere Menschen im Westen Deutschlands, wo solche internationalen Tourproduktionen seltener vorbeikommen als in Metropolen wie Berlin, bietet der Stopp in Oberhausen eine besondere Möglichkeit: Drag-Kunst, queere Geschichte und popkulturelle Musicalpower auf einer Bühne  und das in einer Region, deren queere Community seit Jahren wächst und sichtbar wird.



Infos & Tickets für Kinky Boots in Oberhausen



Queere Botschaft mit Pop-Ikone im Hintergrund



Cyndi Lauper, die bereits durch Hits wie "Girls Just Wanna Have Fun" oder "True Colors" zur queeren Ikone wurde, schrieb für "Kinky Boots" ihre ersten Musical-Songs  und räumte dafür gleich mehrere Preise ab. Für sie gehört das Projekt zu den wichtigsten ihrer Karriere, wie sie selbst betonte: Das Musical sei "wie eine Glückspille  und wir alle können das gerade gebrauchen".

Die wahre Geschichte des englischen Schuhfabrikbesitzers Steve Pateman, der sein Geschäft rettete, indem er auf Dragqueens und die trans Community setzte, verleiht dem Stück eine zusätzliche politische Komponente. Queere Lebensrealitäten werden nicht nur sichtbar, sondern stehen im Zentrum dieses Erfolgsmusicals  etwas, das im Jahr 2025/26 in Deutschland immer noch wertvoll und notwendig ist. (dd/pm)