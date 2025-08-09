Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56010

Bundesland Brandenburg

Keine Anklage nach Attacke in Bad Freienwalde

Im Juni griffen Unbekannte mit Schlagstöcken ein Vielfaltsfest des Bündnisses "Bad Freienwalde ist bunt" an. Kurz darauf wurde ein Tatverdächtiger identifiziert Doch die Ermittlungen gegen ihn wurden nun eingestellt.


Mit Regenbogen­fahne an der Bühne: Eine Veranstaltung der Initiative "Bad Freienwalde ist bunt" wurde im Juni 2025 von Vermummten mit Schlagstöcken angegriffen (Bild: bad_freienwalde_ist_bunt / instagram)

  • Heute, 04:27h 2 Min.

Bad Freienwalde

Fünf Monate nach einem gewaltsamen Angriff auf ein Fest für Vielfalt in Bad Freienwalde hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen einen 21 Jahre alten Beschuldigten eingestellt. Wie die Behörde in Frankfurt (Oder) auf Anfrage am Freitagnachmittag mitteilte, konnte kein hinreichender Tatverdacht gegen den jungen Mann erbracht werden. Weitere Beschuldigte konnten nicht ermittelt werden. Deswegen sei das Verfahren am 11. November eingestellt worden.

Im Juni dieses Jahres hatte eine Gruppe teils vermummter Männer eine Kundgebung des Bündnisses "Bad Freienwalde ist bunt" in der Kleinstadt im Osten Brandenburgs attackiert. Mehrere Menschen wurden verletzt (queer.de berichtete). Parteien und mehrere Initiativen sprachen von einem rechtsextremistischen und queer­feindlichen Angriff. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelte. Zwei Tage später wurde der Tatverdächtige., der in Zusammenhang mit der rechtsextremen Kleinstpartei "Der Dritte Weg" stehen soll (queer.de berichtete).

Die Polizei hatte damals von 10 bis 15 Angreifern gesprochen. Sie sollen auch Schlagwerkzeuge oder Holzlatten dabei gehabt haben. Der Fall löste breites Entsetzen und eine Debatte über den Schutz solcher Veranstaltungen aus (queer.de berichtete).

- Werbung -
Video - Elegance is a journey - Air France

Staatsanwaltschaft: Kein Nachweis für die Tat

Der Beschuldigte bestreite die Tat und habe angegeben, zur fraglichen Zeit nicht am Tatort gewesen zu sein, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder), Ricarda Böhme. Ein Zeuge wollte den Beschuldigten, den er nicht persönlich kenne, anhand seiner Augenpartie und Statur als einen der maskierten Täter erkannt haben. Diese Aussage reichte laut Staatsanwaltschaft aber nicht für einen Tatnachweis aus.

- w -

Durchsuchung und Telefon-Daten bringen keine Erkenntnisse

Auch eine Wohnungsdurchsuchung, die Auswertung eines Mobiltelefons und Funkzellendaten brachten keine Erkenntnisse zu den Tätern. Weitere Beschuldigte konnten nicht ermittelt werden. "Sollten sich nachträglich Anhaltspunkte für die Klärung dieser Straftat ergeben, werden die Ermittlungen von Amts wegen wiederaufgenommen", teilte die Behörde mit.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Bad Freienwalde
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Brandenburg
06.11.25 | Brandenburg
Potsdam legt Aktionsplan für mehr Sichtbarkeit und Schutz queerer Menschen vor
26.10.25 | Bild des Tages
Gegen Nazis: CSD-Abschluss unter Polizeischutz
25.10.25 | Polizeihochschule Oranienburg
Homophobie und Rassismus: Zwei Kommissaranwärter vor Entlassung
21.10.25 | Wenige Tage vor dem CSD
Cottbus: Mutmaßlicher Brandanschlag auf queeres Zentrum
11.09.25 | Brandenburgs Kulturministerin
Gendern: Schüle will Einrichtungen nicht belehren
09.08.25 | Brandenburg
Beleidigt, geschlagen, getreten: Homophober Angriff in Neuruppin
-w-
Neu auf queer.de
TV-Tipp
Eine Gaunerinnen-Komödie, wie man sie im ZDF noch nicht gesehen hat
Bundesland Brandenburg
Keine Anklage nach Attacke in Bad Freienwalde
Drag-Kunst, queere Geschichte und popkulturelle Musicalpower
Queerer Broadway-Glamour kommt nach Berlin und Oberhausen
Moskau
Bromance der Homo-Hasser: Orbán besucht Putin
Trouble beim Schönheitswettbewerb
Haftbefehl gegen trans Besitzerin von Miss Universe Organization
Welt-Aids-Tag im Zeichen von Kürzungen
"Schwindendes Engagement zur HIV-Bekämpfung" der Bundes­regierung beklagt
Weltpremiere
"Heated Rivalry"  die heißeste Serie des Jahres
Eurovision Sing Contest
Weimer fordert Teilnahme Israels am ESC