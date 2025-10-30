Heute, 12:33h 1 Min.

Nach dem Diebstahl von rund 300 kleinen Regenbogen­fahnen aus Vorgärten in Butjadingen ermittelt die Polizei gegen zwei mutmaßliche Täterinnen. Nach einem Bericht der "Nordwest-Zeitung" (Bezahlartikel) handelt es sich um zwei Frauen aus Nordenham im Alter von 16 und 49 Jahren.



Die Ermittler*­innen gehen von einer politischen Motivation aus. Hintergrund ist ein Infostand der AfD, der am vergangenen Wochenende auf dem Kirchplatz im Ortsteil Burhave aufgebaut wurde. Aus Protest hatten viele Einwohner*­innen die Regenbogen­fahnen als Zeichen gegen Ausgrenzung und für Akzeptanz und Vielfalt aufgehängt. Die evangelische Kirche und weitere Organisationen hatten zu der Aktion "Butjadingen bleibt bunt" aufgerufen und mehrere hundert Fähnchen an die Bevölkerung verteilt.



Unmittelbar nach Ende der AfD-Veranstaltung beobachteten Zeug*­innen, wie die beiden Frauen mit einem Auto durch den Ort fuhren und die Fahnen aus Vorgärten entfernten. Über das Kennzeichen konnten die Tatverdächtigen ermittelt werden. Ein Großteil des Diebesguts wurde bei ihnen sichergestellt.



Butjadingen ist eine Gemeinde im Landkreis Wesermarsch im nordwestlichen Niedersachsen. Sie liegt auf der gleichnamigen Halbinsel an der deutschen Nordseeküste. (mize)