Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56017
  • Heute, 12:33h 1 Min.

Butjadingen

Symbolbild (Bild: timbieler / unsplash)

Nach dem Diebstahl von rund 300 kleinen Regenbogen­fahnen aus Vorgärten in Butjadingen ermittelt die Polizei gegen zwei mutmaßliche Täterinnen. Nach einem Bericht der "Nordwest-Zeitung" (Bezahlartikel) handelt es sich um zwei Frauen aus Nordenham im Alter von 16 und 49 Jahren.

Die Ermittler*­innen gehen von einer politischen Motivation aus. Hintergrund ist ein Infostand der AfD, der am vergangenen Wochenende auf dem Kirchplatz im Ortsteil Burhave aufgebaut wurde. Aus Protest hatten viele Einwohner*­innen die Regenbogen­fahnen als Zeichen gegen Ausgrenzung und für Akzeptanz und Vielfalt aufgehängt. Die evangelische Kirche und weitere Organisationen hatten zu der Aktion "Butjadingen bleibt bunt" aufgerufen und mehrere hundert Fähnchen an die Bevölkerung verteilt.

Unmittelbar nach Ende der AfD-Veranstaltung beobachteten Zeug*­innen, wie die beiden Frauen mit einem Auto durch den Ort fuhren und die Fahnen aus Vorgärten entfernten. Über das Kennzeichen konnten die Tatverdächtigen ermittelt werden. Ein Großteil des Diebesguts wurde bei ihnen sichergestellt.

Butjadingen ist eine Gemeinde im Landkreis Wesermarsch im nordwestlichen Niedersachsen. Sie liegt auf der gleichnamigen Halbinsel an der deutschen Nordseeküste. (mize)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (29) Teilen Reddit

Butjadingen
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Regenbogenfahne
22.11.25 | Kommentar
Lieber Onkel Bodo, warum reichst du Klöckner die Leiter zum Fahnenmast?
22.11.25 | Deutscher Bundestag
Regenbogen­fahnen-Verbot: Ramelow verteidigt Klöckner
20.11.25 | Niedersächsischer Landtag
Das neue queer­feindliche Gesicht der AfD: Wer ist Vanessa Behrendt?
19.11.25 | Mecklenburg-Vorpommern
Deutsche Bahn: Mit Regenbogen gegen den AfD-Bahnhof
13.11.25 | Synode in Dresden
EKD distanziert sich von ihrer eigenen queer­feindlichen Orientierungshilfe
30.10.25 | Flaggenstreit
Bericht: Dobrindt-Ministerium will Regenbogen­fahne verbannen
-w-
Neu auf queer.de
Porträt
Kunst, Männer, Disco: Die erstaunliche Geschichte des Frank Brabant
Niedersachsen
300 Regenbogen­fahnen in Butjadingen gestohlen
Kinotipp
Lesbische Liebe im Abschiebezentrum
Video des Tages
Ein Stück über queeres Begehren und Schmerz
Menschenrechtsorganisation
Russland verbietet Human Rights Watch
Buchtipp
Auf Spurensuche nach der Geschichte der Vielfalt
Gewinnspiel
Bride Hard
Bild des Tages
Zwischen Homoerotik und Alltagsrealismus