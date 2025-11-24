Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  Heute, 05:19h

Marie-Christine Ostermann ist Präsidentin des Verbands Die Familienunternehmer (Bild: Anne Großmann Fotografie)

Nach scharfer Kritik und dem Austritt von Mitgliedsunternehmen hat der Verband Die Familienunternehmer seine Position zum Umgang mit der AfD korrigiert. Die Einladung von AfD-Abgeordneten zu einem Parlamentarischen Abend habe sich als Fehler herausgestellt, teilte die Präsidentin Marie-Christine Ostermann am Sonntagabend nach Gremiensitzungen ihres Verbandes mit. "Wir müssen andere Wege der Auseinandersetzung finden, wie wir der AfD kritisch begegnen und gleichzeitig deutlich machen können, wofür wir stehen", fügte sie hinzu.

"Es ist das Gegenteil von dem passiert, was wir wollten. Wir haben Abgeordnete der AfD zum Parlamentarischen Abend eingeladen, damit sie auch von uns hören, dass ihr Programm wirtschaftsfeindlich ist und dem Standort Deutschland schadet. Leider ist öffentlich  auch durch Äußerungen der AfD  der falsche Eindruck entstanden, dass wir die Partei stärken wollten", heißt es in der Stellungnahme Ostermanns.

Das Gegenteil sei richtig: "Wir distanzieren uns von Extremisten und lassen uns von ihnen nicht vereinnahmen. Wir erkennen an, dass sich diese Einladung als Fehler erwiesen hat und nicht zu dem geführt hat, was wir beabsichtigt haben." Nun wolle der Verband der Familienunternehmer in den nächsten Wochen und Monaten mit seinen Mitgliedern über den Umgang mit der extrem rechten und queer­feindlichen AfD diskutieren. Man werde sich "auch in den kommenden Landtagswahlen klar und sichtbar gegen die AfD positionieren".

Der Verband hatte im Oktober zu einem Parlamentarischen Abend in einer Niederlassung der Deutschen Bank in Berlin erstmals auch Vertreter*­innen der AfD eingeladen. Ostermann sagte seinerzeit dem "Handelsblatt", das "Kontaktverbot" zu AfD-Bundestags­abgeordneten sei aufgehoben worden. In der Folge traten die Unternehmen Rossmann, Vorwerk und Fritz-Kola aus dem Verband aus (queer.de berichtete). (cw/dpa)

