Zieht Britney Spears nach Großbritannien?

Um Britney Spears (43) gibt es wieder reichlich Wirbel. Dafür hat nicht zuletzt ihr Ex-Ehemann Kevin Federline (47) mit seiner Autobiografie gesorgt. Zieht die Sängerin wegen dieser Dramen nun die Reißleine? Wie "The Sun" berichtet, soll Spears angeblich darüber nachdenken, von den USA nach Großbritannien zu ziehen.



Der Popstar soll ein großer Fan der britischen Kultur und Geschichte sein und bewundere auch die Königsfamilie, schreibt das Blatt unter Berufung auf anonyme Quellen. Ein weiterer Faktor für Spears' möglichen Umzug soll demnach sein, dass sie Angst habe, ihre Familie könnte versuchen, sich in ihr Leben einzumischen. Die Sängerin stand bereits viele Jahre unter Vormundschaft. Diese endete erst 2021.

London wäre ihr Traumziel

Ein Insider sagte laut "The Sun": "Britney hat gesagt, dass sie in England leben möchte." Sie fühle sich dem Vereinigten Königreich sehr verbunden. "Sie liebt alles, was mit der königlichen Familie zu tun hat, und hat gesagt, dass sie sich Zeit nehmen möchte, um sich die Sehenswürdigkeiten dort anzusehen."



London wäre ihr Traumziel, heißt es demnach über die angeblichen Umzugspläne von Britney Spears. "Nach der Veröffentlichung von Kevins Buch und seinen Behauptungen steht sie derzeit unter enormem Druck." Ihre sozialen Netzwerke werden überschwemmt mit den Sorgen ihrer Fans, heißt es. Die Quelle fügte hinzu: "Sie versucht einfach nur, ihr Leben zu leben und trotz all dieses Mists irgendwie eine Verbindung zu ihren Söhnen aufzubauen so unmöglich das auch erscheinen mag!"

Emotionaler Beitrag auf Instagram

Unterdessen hat sich Spears am Wochenende auch selbst zu Wort gemeldet. Sie teilte Medienberichten zufolge auf Instagram einen emotionalen Beitrag, den sie später wieder abänderte. "Manchmal können durch Leiden, Hässlichkeit und Opferbereitschaft äußerst seltene und schöne Dinge entstehen und geteilt werden, die andere Menschen berühren, sodass sie verstehen, dass sie nicht allein sind", soll sie laut "Entertainment Weekly" darin geschrieben haben.



Das Buch von Kevin Federline, mit dem Spears von 2004 bis 2007 verheiratet war, trägt den Titel "You Thought You Knew" und war im Oktober erschienen (queer.de berichtete). Ein Sprecher von Spears reagierte mit einer Stellungnahme gegenüber dem US-Magazin "People" auf die Vorwürfe darin: "Angesichts der Nachrichten aus Kevins Buch profitieren wieder einmal er und andere von ihr, und das traurigerweise, nachdem die Unterhaltszahlungen an Kevin beendet wurden. Alles, was ihr wichtig ist, sind ihre Kinder Sean Preston und Jayden James und ihr Wohlergehen während dieses Sensationalismus. Sie hat ihre Reise in ihren Memoiren detailliert beschrieben." (cw/spot)