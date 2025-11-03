Ariana Grande: So outete sich mein Bruder gegenüber unserer Oma

Heute, 15:13h 2 Min.

Die 32-jährige "Wicked"-Darstellerin Ariana Grande hat kürzlich in einem Interview über ihre im Juni verstorbene Großmutter gesprochen  und wie sie auf das Coming-out ihres älteren Bruders Frankie Grande (42) reagiert habe. Im Podcast "Good Hang" mit "Parks & Recreation"-Star Amy Poehler erzählte Ariana, ihre Lieblingsgeschichte über "Nonna", wie sie ihre Oma nannte, drehe sich um das Coming-out.



"Sie versuchte, es zu verstehen", so Grande. Die Großmutter sei "sehr akzeptierend, sehr liebevoll und sehr feierlich" gewesen. Das Coming-out habe sie erstmal aus der Bahn geworfen, weil sie das nicht erwartet habe. "In ihrem Kopf hatte Frankie schon viele Freundinnen", so Ariana. "Also hat sie ihn gefragt: 'Frankie, hast du je ein Paar Brüste gesehen?' Er antwortete: 'Ja, Nonna, ich habe Brüste gesehen.' Sie fragte: 'Hat das nicht irgendwas bei dir getan?' Er antwortete: 'Nein, Nonna.' Dann sagte sie: 'Nun ja, du bist schwul.'"



Auch ihr Großvater habe Frankie sofort akzeptiert, sogar ohne Gespräche über weibliche Brüste: "Als Frankie sein Coming-out hatte, sagte er nur: 'Was zum Teufel? Wen interessiert das? Werden wir ihn deshalb weniger lieben? Wir haben Reservierungen fürs Abendessen bei 'Positano'. Lasst uns gehen!"

- w -



Frankie Grande outete sich, als Ariana elf Jahre alt war

Frankie Grande hatte bereits 2016 im Interview mit der queeren Zeitschrift "Attitude" erklärt, dass er sich gegenüber seiner Schwester geoutet habe, als sie elf Jahre alt war. Ihre Antwort sei nur gewesen: "Schön, und wann lerne ich deinen Boyfriend kennen?" Im Interview mit Amy Poehler bestätigte Ariana Grande diese Geschichte. Sie sei damals einfach sehr aufgeregt gewesen, weil sie den Freund kennenlernen wollte.

Ariana Grande ist nicht nur sehr populär in der queeren Community, sie setzte sich auch stets für LGBTI-Rechte ein. Sie postet sie auf Social Media regelmäßig Unterstützungsbotschaften oder beteiligte sich an Benefizveranstaltungen, um Geld für queere Organisationen zu sammeln.



Frankie Grande ist wie seine Schwester als Schauspieler, Tänzer und Sänger im Showgeschäft tätig. Seit 2007 ist er als Theaterschauspieler aktiv und spielte in Broadway-Stücken wie "Mamma Mia!" oder "Rock of Ages" mit. Mehrfach war er als Dr. Frank-N-Furter in "The Rocky Horror Show" zu sehen, zuletzt im November in Pennsylvania. Außerdem veröffentlichte er mit "Hotel Rock Bottom" (Amazon-Affiliate-Link ) dieses Jahr sein Debütalbum. Seit 2022 ist er mit seinem Partner Hale Leon verheiratet. (cw)



| Playlist-Direktlink | Frankie Grande singt gerne über Boys