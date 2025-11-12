Song in Video verwendet: Sabrina Carpenter kritisiert Weißes Haus

Heute, 10:40h 3 Min.

Der amerikanische Popstar Sabrina Carpenter (26) hat genug. In einem wütenden Post auf X machte die Sängerin ihrem Ärger über das Weiße Haus Luft. Der Grund: Die Trump-Regierung unterlegte ein Video über Festnahmen von Migrant*innen mit ihrem fröhlichen Hit "Juno"  und das, ohne die Künstlerin zu fragen.



Der am Montag veröffentlichte Clip zeigt Beamte der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE, die Menschen verfolgen, festnehmen und ihren Handschellen anlegen. Im Hintergrund läuft Carpenters eingängiger Song. Für die Sängerin ein absolutes No-Go: Sie nennt das Video "böse und widerlich" und stellt klar: "Involviert mich oder meine Musik niemals, um eure unmenschliche Agenda zu unterstützen."



this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025 / SabrinaAnnLynn

Reaktion des Weißen Hauses: Sabrina Carpenter ist "dumm"



Die Reaktion des Weißen Hauses ließ nicht lange auf sich warten: "Wir werden uns nicht dafür entschuldigen, gefährliche kriminelle illegale Mörder, Vergewaltiger und Pädophile aus unserem Land abzuschieben", erklärte Trump-Sprecherin Abigail Jackson gegenüber "Zeteo". "Jeder, der diese kranken Monster verteidigt, muss dumm sein  oder langsam?"



Präsident Donalds Trumps harte Linie bei Abschiebungen bleibt umstritten. Wie "Sky News" berichtet, versprach er die größte Deportationswelle der US-Geschichte. Doch unter den Festgenommenen befinden sich auch Menschen, die seit Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten leben und arbeiten  ohne jegliche Vorstrafen. Gegen die Razzien in Wohngebieten regt sich massiver Widerstand: Proteste und Klagen beschäftigen die Gerichte.



Carpenter steht mit ihrer Empörung nicht allein da. Immer mehr Musikstars wehren sich dagegen, dass ihre Songs für politische Zwecke instrumentalisiert werden.

Auch Olivia Rodrigo und Jess Glynne wehren sich

Bereits im vergangenen Monat ging Olivia Rodrigo (22) gegen die Regierung vor. Ihr Song "All-American Bitch" war in einem Video aufgetaucht, das Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung zur freiwilligen Ausreise aufforderte. Die Sängerin warnte das Weiße Haus deutlich: "Benutzt niemals meine Songs, um eure rassistische, hasserfüllte Propaganda zu verbreiten."



Die britische Sängerin Jess Glynne (36) meldete sich bereits im Juli zu Wort. Ihr Song wurde über Aufnahmen von Menschen in Handschellen gelegt, die in ein Flugzeug verfrachtet wurden.



Die Liste der protestierenden Künstler ist lang: Auch Guns N' Roses, Foo Fighters, Céline Dion, die Rolling Stones und der im Juli verstorbene Ozzy Osbourne haben sich in der Vergangenheit gegen die Nutzung ihrer Musik bei Trump-Veranstaltungen gewehrt.



Sabrina Carpenter ist nicht nur wegen ihrer campen Musikvideos und ihrer Thematisierung von Selbstbestimmung in der queeren Community populär, sie spricht sich auch stets offen für LGBTI-Rechte aus. Ihre Songs sind auf TikTok und in Drag-Performances sehr beliebt. Viele Dragqueens nutzen ihre Musik, und ihre Lyrics eignen sich gut für Lipsyncs sowie queere Meme-Kultur. (spot/cw)