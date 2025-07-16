Nach Verlobungs-News: Miley Cyrus ist "überrascht" über Privatsphäre

Heute, 10:51h 2 Min.

Miley Cyrus (33) trägt seit Neuestem einen opulenten Diamantring  hat sie sich etwa mit ihrem Partner Maxx Morando (27) verlobt? Seit sie am Montag mit dem auffälligen Schmuckstück auf der Filmpremiere von "Avatar: Fire and Ash" in Los Angeles erschien und sich dabei auch noch ganz verliebt an ihren Freund schmiegte, überschlagen sich die Spekulationen. Gegenüber dem "People"-Magazin äußerte sich die Sängerin jetzt zu der Verlobung.



Cyrus ist verblüfft, dass es ihr gelungen ist, die Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. "Das Detail, das ich teilen kann, ist, dass für uns unsere Privatsphäre und das Kleinhalten etwas ist, von dem mich überrascht hat, dass ich es tatsächlich haben kann", erklärte sie demnach. Mit 33 Jahren sei sie "schützender geworden gegenüber dem, was ich bereit bin zu teilen".

Miley Cyrus steuert zu dem neuen Teil des "Avatar"-Franchises den Song "Dream as One" zum Soundtrack bei. "Ich fand, dass das Thema perfekt zu meiner aktuellen Lebenssituation passt", sagte der "Hannah Montana"-Star weiter. Immerhin gehe es "um Liebe, die Widerstandsfähigkeit von Familien, eine Art Wiederannäherung und die Idee, dass man gemeinsam stärker ist".

Seit vier Jahren ein Paar



Cyrus und Morando, ein talentierter Musiker und Produzent, sind seit Ende 2021 ein Paar. Wie die pansexuelle Popsängerin der britischen "Vogue" erzählte, lernten sie sich bei einem Blind Date kennen  wobei nur Cyrus nicht wusste, wen sie treffen würde. In einem Interview mit "The Cut" schwärmte sie dann, in dem Musiker "jemanden gefunden" zu haben, "der mir sehr viel bedeutet, mich wirklich gut behandelt und respektiert".

Vor ihrer Beziehung mit Morando war Cyrus kurzzeitig mit Schauspieler Liam Hemsworth (35) verheiratet. Nach einer jahrelangen On-off-Beziehung heirateten die beiden im Dezember 2018. Nur acht Monate später gaben sie im August 2019 ihre Trennung bekannt, im Januar 2020 wurde die Scheidung rechtskräftig. (spot/cw)