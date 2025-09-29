Überraschung! Heidi Klum moderiert die WM-Auslosung

Heute, 11:07h 2 Min.



Fußball statt Fashion: Heidi Klum wird die WM-Auslosung moderieren (Bild: Disney)

Für Heidi Klum (52) schließt sich ein Kreis. Sie wird am Freitag die Auslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C., moderieren, wie die FIFA bekannt gab.



An Klums Seite stehen weitere prominente Namen: Komiker und Schauspieler Kevin Hart (46) sowie Schauspieler Danny Ramirez (33) wurden ebenfalls für das Event bestätigt.



Für Klum hat der Auftritt eine persönliche Bedeutung. Bereits vor 20 Jahren stand die "Queen of Drags"- und "Project Runway"-Moderatorin bei der WM-Auslosung auf der Bühne  damals in ihrer Heimat Deutschland, vor dem Sommermärchen 2006. "Wieder die Auslosung zu moderieren, nachdem ich vor 20 Jahren in meinem Heimatland dabei war, ist wirklich außergewöhnlich", schwärmt Klum. Die Weltmeisterschaft bringe die Menschen zusammen wie nichts anderes. Teil dieser Magie zu sein, sei für sie eine unglaubliche Ehre.





Hochkarätiges Musikprogramm

Auf die Millionen Zuschauer*innen weltweit wartet ein hochkarätiges Unterhaltungsprogramm. Der italienische Startenor Andrea Bocelli (67) wird ebenso performen wie Popstar Robbie Williams (51). Auch die US-amerikanische Sängerin Nicole Scherzinger (47) steht auf der Bühne. Nach Abschluss der Ziehung der WM-Gruppen werden dann die Village People mit ihrer Hymne "Y.M.C.A." auftreten, die zuletzt von der Trump-Regierung für sich beansprucht wurde (queer.de berichtete).



Damit wären wir bei der umstrittendsten Personalie bei der WM-Auslosung: US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt gab kürzlich bekannt, dass ich Präsident Donald Trump bei der Auslosung dabei sein wird. Unklar ist, inwieweit der Staatschef, der gerne alle Aufmerksamkeit an sich reißt, involviert sein wird. Er hatte zuletzt für Aufregung gesorgt, weil er drohte, WM-Spiele in demokratische regierten US-Städten an andere Austragungsorte zu verlegen.



Bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko treten erstmals 48 Nationalmannschaften an. Das Turnier beginnt am 11. Juni 2026. Das Finale steigt am 19. Juli in East Rutherford, New Jersey. Die Show zur Auslosung der WM-Gruppen beginnt um 18:00 Uhr deutscher Zeit und wird live im ZDF, auf FIFA.com sowie den Social-Media-Kanälen der FIFA übertragen. (spot/cw)