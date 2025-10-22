Neuer Look? So gelingt die Style-Veränderung

Heute, 11:24h 3 Min.

Im Laufe der Jahre kann sich der eigene Modegeschmack immer wieder verändern. Will ich bunt und offen auftreten, mystisch und dunkel oder doch lieber konservativ und neutral? Ein komplett neuer Style verlangt jedoch nicht nach einem radikalen Neustart. Schritt für Schritt lässt sich der Kleiderschrank neu bestücken. So entsteht ein Look, der sich langfristig bewährt. Und dann kann 2026 kommen.



1. Wunschstil definieren



Bevor es an die eigene Garderobe geht, sollte der gewünschte Style definiert werden  und herausgefunden werden, was ihn ausmacht. Inspiration liefern Zeitschriften, Social Media oder Moodboards. Beim Sammeln von Bildern zeigt sich, welche Kleidungsstücke immer wieder auftauchen.



Wichtig ist: Die Veränderung sollte gut überlegt sein, damit die neuen Teile nicht schon nach wenigen Monaten im Kleidercontainer landen.



2. Aktuellen Stil analysieren



Danach steht die Bestandsaufnahme an. Welche Teile aus dem Kleiderschrank passen zum neuen Look? Wie lassen sie sich kombinieren? Und welche Teile sollten gespendet oder verkauft werden, weil sie kaum getragen wurden? Oft zeigt sich, dass die vorhandene Garderobe schon einiges für den neuen Style bereithält. Basics wie unifarbene Shirts, Jeans und Röcke sind besonders wandelbar. Auch Kleider können mit dem richtigen Layering eine ganz andere Wirkung erhalten.

- w -



3. Farb- und Figurtyp bestimmen

Ist der Style gefunden, lohnt sich ein genauer Blick auf Farben und Schnitte. Nicht jedes Teil, was den eigenen Geschmack trifft, passt zum Typ. Vor dem Shopping ist es entscheidend zu wissen, welche Farben Haut und Haare komplimentieren und welche Schnitte der Figur schmeicheln. Eine Internet-Recherche kann helfen. Doch auch der Wohlfühlfaktor ist entscheidend. Wer sich mit einem Kleidungsstück nicht anfreunden kann, wird es nie tragen.



4. Herzstücke auswählen



Mit der neuen Vision und einem Moodboard geht es ans gezielte Einkaufen. Dabei sollte der Fokus auf Herzstücken liegen, die den Style definieren. Die eigene Garderobe lässt sich nach und nach aufstocken, hier ist Geduld gefragt.



5. Neu und alt kombinieren



In der Zwischenzeit können neue und alte Teile miteinander kombiniert werden. So gelingt die Style-Veränderung fließend. Ein Tipp: Die Outfits an einem ruhigen Tag zuhause zusammenstellen und vor dem Spiegel ausprobieren. So kann der Look noch verfeinert oder umgeworfen werden, bevor er im Alltag getragen wird.

6. Den Stil festigen

Im Laufe der Zeit kommen weitere Key Pieces hinzu, die den Look abrunden. Eine Capsule Wardrobe erleichtert es, mit den Teilen immer wieder andere Outfits zu kreieren. Wird der neue Style immer häufiger im Alltag getragen, festigt er sich. Mit dem passenden Hairstyle und Make-up nimmt der Look weiter Form an. (spot/cw)