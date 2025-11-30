"Stranger Things" stellt neuen Netflix-Rekord auf

Heute, 11:40h 2 Min.



Will Byers (Noah Schnapp) nimmt in Staffel fünf eine zentrale Rolle im Kampf gegen Vecna ein (Bild: Netflix)

Das Upside Down öffnet sich ein letztes Mal  und die Fans reagieren mit Begeisterung. Die fünfte und finale Staffel von "Stranger Things", bei dem auch die Homosexualität von Will (Noah Schnapp) eine größere Rolle spielen soll, hat vom Start weg einen Netflix-Rekord aufgestellt: In den ersten fünf Tagen kam das Programm der Duffer-Brüder auf 59,6 Millionen Views, also geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit. Damit ist es das erfolgreichste Debüt einer englischsprachigen Serie in der bisherigen Geschichte des Streamingdienstes, wie Netflix meldet.



Im Gesamtranking aller Netflix-Serien landet der Auftakt laut "Variety" auf dem dritten Platz  geschlagen nur von Staffel zwei und drei der koreanischen Erfolgsserie "Squid Game". Bei den englischsprachigen Serien übertraf die neue "Stranger Things"-Staffel die Premierenstaffel von "Wednesday". Sie kam 2022 auf eine erste Charts-Woche mit 50,1 Millionen Views, meldet der "Hollywood Reporter".



Deutliche Steigerung gegenüber Staffel vier



Der Vergleich mit der Vorgängerstaffel macht das Ausmaß des Erfolgs noch deutlicher. Als Staffel vier im Jahr 2022 startete, verbuchte Netflix 287 Millionen gestreamte Stunden in den ersten drei Tagen  nach der damaligen Zählmethode des Unternehmens. Umgerechnet in die heutige Zählweise entspricht das etwa 22 Millionen Views. Staffel fünf bedeutet nun eine Steigerung von rund 171 Prozent, wobei zu beachten ist, dass die neuen Episoden fünf statt drei Tage lang zum Abruf zur Verfügung standen.



Bereits vor dem eigentlichen Start hatte die finale Staffel für einen Rekord gesorgt. In der Woche vor der Premiere landeten alle vier bisherigen Staffeln gleichzeitig in den Netflix Top 10  erstmals in der Geschichte der Plattform. Als dann die neuen Folgen erschienen, standen sogar fünf verschiedene Staffeln derselben Serie parallel in den Charts.

- w -



Das Finale kommt scheibchenweise

Netflix hat die finale Staffel aufgeteilt. Bislang sind nur die ersten vier Episoden abrufbar. Drei weitere Folgen sollen am 26. Dezember erscheinen, das große Serienfinale folgt dann am 1. Januar 2026 um 2 Uhr morgens.



Die Chancen stehen gut, dass Staffel fünf auf der Liste der meistgesehenen englischsprachigen Netflix-Serien landen wird. Staffel vier hält dort aktuell den dritten Platz mit 140,7 Millionen Views in den ersten 91 Tagen nach Veröffentlichung. (spot/cw)