Queeres Netzwerk Niedersachsen sucht Studentische Hilfskraft (d/w/m/offen)

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56059
  • Heute, 03:17h 2 Min.

Das QNN ist der Landes- und Fachverband der queeren Vereine und Gruppen in Niedersachsen. Wir unterstützen unsere Mitgliedsorganisationen und vertreten ihre Interessen auf Landesebene. Mit unseren Landesfachstellen informieren, bilden und beraten wir in Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt.

Zum 15.01.2026 oder später suchen wir eine engagierte

Studentische Hilfskraft (d/w/m/offen)

zur Unterstützung der Arbeit unserer Geschäftsstelle.

Ausgewählte Aufgabenbereiche
● Versand von Publikationen und Pflege des Webshops
● Pflege von Datenbanken und diversen Listen, Rechercheaufgaben
● Assistenz bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen
● Pflege der Website, Instagram und Newsletter
● Unterstützung bei allgemeinen Verwaltungsaufgaben

Gewünschtes Profil
● Sensibilität und Kenntnisse zur Lebensrealität queerer Menschen
● Gute Kenntnisse in Office- und Website-Anwendungen oder Bereitschaft sich diese anzueignen
● Interesse an administrativen Tätigkeiten
● Erfahrungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wünschenswert
● Strukturiertes, selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten

Wir bieten
● Arbeitszeitumfang 9 Stunden/Woche
● Vergütung mit 540 monatlich auf Minijob-Basis
● Selbstständiges Arbeiten in einem motivierten Team
● Flexible Arbeitszeiten in der Geschäftsstelle Hannover

Die Besetzung der Stelle erfolgt unter Vorbehalt der Fördermittelzusage und ist zunächst befristet bis zum 31.12.2026.

Eine Verlängerung ist gewünscht und wird angestrebt. Rückfragen zur Stelle können an Nico Kerski unter 0511-33658121 gerichtet werden.

Bewerbung in einer Datei bis zum 31.12.2026 unter Angabe des frühestmöglichen Beschäftigungsbeginns bitte per Mail an bewerbung@qnn.de.

Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 09.01.2026 statt.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Jobs
27.11.25 | Stellenausschreibung
LSVD+ sucht Projektreferent*in (m, w, d, offen, Vollzeit)
21.11.25 | Stellenausschreibung
Checkpoint BLN sucht med. Fachangestellte:n bzw. Kranken- u. Gesundheitspfleger:in
20.11.25 | Stellenausschreibung
SozDia Stiftung Berlin sucht fachliche Koordination für LGBTIQ+-Jugendwohngruppe "Queerfeldein"
14.11.25 | Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Mitarbeiter*in für die Anti­diskriminierungs­stelle StandUp
06.11.25 | Stellenausschreibung
Mann-O-Meter sucht Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)
03.11.25 | Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Person für die Asylverfahrensberatung für queere Geflüchtete
-w-
Neu auf queer.de
Video des Tages
"Emily in Paris": Wie queer wird Staffel fünf?
Stellenausschreibung
Queeres Netzwerk Niedersachsen sucht Studentische Hilfskraft (d/w/m/offen)
Politische Theoretikerin
Ein queerer Blick auf Hannah Arendt
Filmtipp
Wenn Blicke HIV übertragen
"Erneuerung der römisch-katholischen Sexualmoral überfällig"
Katholische Kirche: Generalvikar verteidigt schwulen Pastor
Kultfigur von Hape Kerkeling
Horst Schlämmer kommt zurück ins Kino: "Die Lage ist dramatisch"
Musik-Jahresliste
Bad Bunny und Taylor Swift in Spotify-Jahrescharts vorn
Auszeichnung
Marko Martin erhält Werner-Schulz-Preis 2026