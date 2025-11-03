Queeres Netzwerk Niedersachsen sucht Studentische Hilfskraft (d/w/m/offen)

Heute, 03:17h 2 Min.

Das QNN ist der Landes- und Fachverband der queeren Vereine und Gruppen in Niedersachsen. Wir unterstützen unsere Mitgliedsorganisationen und vertreten ihre Interessen auf Landesebene. Mit unseren Landesfachstellen informieren, bilden und beraten wir in Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt.



Zum 15.01.2026 oder später suchen wir eine engagierte



Studentische Hilfskraft (d/w/m/offen)



zur Unterstützung der Arbeit unserer Geschäftsstelle.



Ausgewählte Aufgabenbereiche

● Versand von Publikationen und Pflege des Webshops

● Pflege von Datenbanken und diversen Listen, Rechercheaufgaben

● Assistenz bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen

● Pflege der Website, Instagram und Newsletter

● Unterstützung bei allgemeinen Verwaltungsaufgaben



Gewünschtes Profil

● Sensibilität und Kenntnisse zur Lebensrealität queerer Menschen

● Gute Kenntnisse in Office- und Website-Anwendungen oder Bereitschaft sich diese anzueignen

● Interesse an administrativen Tätigkeiten

● Erfahrungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wünschenswert

● Strukturiertes, selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten



Wir bieten

● Arbeitszeitumfang 9 Stunden/Woche

● Vergütung mit 540 monatlich auf Minijob-Basis

● Selbstständiges Arbeiten in einem motivierten Team

● Flexible Arbeitszeiten in der Geschäftsstelle Hannover



Die Besetzung der Stelle erfolgt unter Vorbehalt der Fördermittelzusage und ist zunächst befristet bis zum 31.12.2026.



Eine Verlängerung ist gewünscht und wird angestrebt. Rückfragen zur Stelle können an Nico Kerski unter 0511-33658121 gerichtet werden.



Bewerbung in einer Datei bis zum 31.12.2026 unter Angabe des frühestmöglichen Beschäftigungsbeginns bitte per Mail an .



Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 09.01.2026 statt.