Schwuler Pornostar Scott Finn gestorben



Scott Finn alias Rhett Douglas Messerly ist bereits im November gestorben (Bild: Facebook / Scott Finn)

Heute, 12:00h 2 Min.

Rhett Douglas Messerly, der unter seinem Porno-Künstlernamen Scott Finn bekannt war, ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Das geht aus einem Online-Nachruf hervor, den seine Familie aus Ogden (US-Bundesstaat Utah) verfasst hat. Der Darsteller drehte vor allem für die schwulen Pornolabels Active Duty und Next Door Studios.



In dem bewegenden Nachruf schrieb Messerlys Familie, dass man ihn für seine "Freundlichkeit, sein großes Lächeln und seine albern-herzliche Art" in Erinnerung behalten werde. Rhett sei in der Schule "für seine Mitschüler der 'Clown', für alle Mädchen der 'gutaussehende Junge mit den schönen Muskeln'" gewesen, heißt es in dem Nachruf. "Er hatte immer eine besondere Art, den Menschen in seinem Umfeld ein Lächeln und Lachen zu schenken. Am wichtigsten ist, dass man ihn für seine unglaubliche Fähigkeit, anderen zu helfen, in Erinnerung behalten wird." Er sei auch bekannt gewesen für seine "immense Fähigkeit, Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind  ganz gleich, wie sie ihm begegneten".



Seine Familie beschrieb ihn als einen "Charmeur", der als Kind gerne Football und Baseball spielte und auf dem Trampolin sprang. "Neben seinem sportlichen Talent war er auch ziemlich wettbewerbsorientiert  selbst bei Kartenspielen, die in handfesten Prügeleien mit seinen Geschwistern enden konnten. Rhett liebte es außerdem, auf Bäume zu klettern, und wurde gelegentlich von der Feuerwehr heruntergeholt, wenn er zu hoch hinaufgeklettert war", heißt es weiter in dem Nachruf. Als Erwachsener habe er gerne Golf gespielt, geangelt, sei campen gegangen, habe gekocht und kaputte Dinge repariert.

Nachruf: "Sein Schmerz hier ist vorbei"

Laut dem Nachruf starb Messerly bereits am 23. November. Die Beerdigung finde am 4. Dezember statt. Seine Familie teilte mit, dass sie "ein wenig Trost darin findet, zu wissen, dass sein Schmerz hier vorbei ist und er wieder bei seinem himmlischen Vater ruht". Eine Todesursache wurde nicht genannt.



In der Öffentlichkeit war Messerly als Scott Finn bekannt, der seinen ersten schwulen Pornofilm 2018 drehte. Seine Videos trugen Titel wie "We Fucked Your Brother", "Hiding from the Parents" oder "Back Alley Cruising".



Auf X postete er zuletzt im Juni ein Selfie, zu dem er seinen Fans erklärte: "Es war ein hartes Leben in den letzten anderthalb Jahren wegen der Scheidung, aber ich bin endlich wieder Single." Über seinen Ex-Mann oder seine Ex-Frau ist nichts öffentlich bekannt. Letztes Jahr erklärte er, er wolle neue Social-Media-Kanäle aufbauen und sich dabei stärker auf seine Kochkünste zu konzentrieren. (cw)