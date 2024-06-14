HBO kündigt Premiere der neuen "Euphoria"-Staffel für April 2026 an

Heute, 12:43h 2 Min.

Über vier Jahre Warten haben ein Ende: Die neue Staffel von "Euphoria" erscheint im April 2026 bei HBO. Und Staffel 3 setzt genau dort an, wo sich die Figuren nach dem gewaltigen Zeitsprung wiederfinden.



Showrunner Sam Levinson (40) präsentierte in London erste Details und bestätigte, dass die Handlung zwar an die High-School-Story der Teenager*innen anknüpft, aber, dass fast alle Charaktere in völlig neuen Lebenssituationen stecken. "Fünf Jahre fühlten sich natürlich an. Wenn sie aufs College gegangen wären, wären sie jetzt damit fertig", erklärte er zum Startpunkt der neuen Staffel.



Die bisexuelle Figur Rue, gespielt von Zendaya (29), hält sich zu Beginn der neuen Staffel südlich der Grenze in Mexiko auf, ist verschuldet und muss nach kreativen Wegen suchen, um diese abzubezahlen. Über Cassie, die Rolle von Sydney Sweeney (28) sagt Levinson: "Cassie lebt mit Nate in einem Vorort, sie sind verlobt und sie ist süchtig nach Social Media. Dort verfolgt sie besessen, wie erfolgreich ihre ehemaligen Mitschülerinnen so sind."



Levinson versprach sogar eine Hochzeit der beiden im Verlauf der Staffel und dass das Ganze eine "unvergessliche Nacht" werden würde.

- w -



Hunter Schafers Figur studiert nun Kunst

Die trans Figur Jules, verkörpert von trans Schauspielerin Hunter Schafer (26), studiert nun Kunst, ringt aber weiter mit Selbstzweifeln. Schafer ist inzwischen auch ein gefragter Kinostar  so hatte sie letztes Jahr im queeren Horrorfilm "Cuckoo" das Final Girl gespielt (queer.de berichtete).



Zurück zu "Euphoria": Maddy arbeitet in Hollywood bei einer Talentagentur, hat aber nebenher noch eigene Projekte laufen. Lexi assistiert einer Showrunnerin  gespielt von Sharon Stone (67), die erstmals zum Cast stößt.



Dazu kommen prominente Neuzugänge wie Rosalía (33), Natasha Lyonne (46) und Eli Roth (53). Storm Reid (22) kehrt nicht ins Ensemble von "Euphoria" zurück, Barbie Ferreira (28) stieg 2022 aus, und Angus Cloud verstarb 2023.



Die neuen Folgen von "Euphoria" werden in Deutschland nicht wie die ersten beiden Staffeln auf Sky zu sehen sein, sondern im neuen Streamingdienst HBO Max. Dieser startet hierzulande am 13. Januar 2026. Er soll für 6,99 Euro im Monat mit Werbeeinblendungen erhältlich sein. Für 11,99 Euro gibt es eine werbefreie Version in HD, für 16,99 Euro die Premium-Version mit 4K-Auflösung. Für 2027 hat HBO Max bereits angekündigt, die Preise für alle drei Pakete um je einen Euro pro Monat zu erhöhen. (spot/cw)