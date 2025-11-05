Brückner: Expertenkommission zu Prostitution ohne Sexarbeiter*­innen "ein schlechter Witz"

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56068
  • Heute, 14:36h 2 Min.

Maik Brückner liest der Bundes­regierung die Leviten (Bild: Die Linke im Bundestag)

Maik Brückner, der queerpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, hat es als "schlechten Witz" bezeichnet, dass die Bundes­regierung eine "unabhängigen Expertenkommission" zur Prostitution eingesetzt hat, in der keine einzige sexarbeitende Person sitzt. Die Kommission besteht aus zwölf Mitgliedern unter Führung eines Kriminologie-Professors.

"Es sind mal wieder alle möglichen Leute berufen, nur nicht die Personen, um die es eigentlich geht. Ähnlich wie bei der Wehrpflicht und beim Bürgergeld wird über die Köpfe der Betroffenen hinweg diskutiert", kritisierte Brückner.

Bundes­regierung will Sexarbeitende "in besonderer Art und Weise" beteiligen

Deshalb habe er eine schriftliche Frage an die Bundes­regierung geschickt, in der sie zur Nicht-Nominierung von Sexarbeitenden Stellung nehmen soll. Die Regierung antwortete, dass ihr die Einbeziehung von Sexarbeitenden ein 'wichtiges Anliegen' sei. Diese sollten daher 'in besonderer Art und Weise' von der Kommission beteiligt werden. Die Antwort bezeichnete Brückner als "pure Comedy". Er fuhr fort: "Aha, sehr schön! Warum man sie dann nicht gleich in die Kommission holt und wie die Beteiligung genau aussehen soll, geht aus diesen mystischen Formulierungen leider nicht hervor." Die Tatsache, dass keine Sexarbeitenden an der Kommission beteiligt seien, untergrabe deren Arbeit und Glaubwürdigkeit vom ersten Tag an. "Da der Bundes­regierung keine anderslautende Erklärung zu entlocken ist, muss ich von ideologischen Vorbehalten ausgehen", so Brückner weiter.

- Werbung -
Video - Elegance is a journey - Air France

Auch der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen (BesD) hatte bereits kritisiert, dass keine Sexarbeitenden in die Kommission berufen worden waren. Denn gerade beim hochstigmatisierten Thema Prostitution sei "die Innenansicht aus der Branche extrem wichtig", teilte der Verband mit (queer.de berichtete). (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Sexarbeit
24.11.25 | Kritik an Prien-Kommission
Expertenkommission zu Prostitution ohne Sexarbeiter*­innen
22.11.25 | Cold Case
Sexarbeiter ermordet: Fahndungserfolg nach über 40 Jahren
16.11.25 | Interessenvertretung und Safe Space
Queere Sexarbeiter*­innen sind sprechfähig und gesprächsbereit!
07.11.25 | Forderung nach Sexkaufverbot
Kritik an Klöckner-Äußerung aus der demokratischen Opposition
06.11.25 | Debatte um Sexkaufverbot
Queere Linke kritisieren "unqualifizierte Bemerkungen" von Julia Klöckner
05.11.25 | Bundestags­präsidentin
Deutschland als "Puff Europas": Klöckner will Sexkauf verbieten
-w-
Neu auf queer.de
Kritik an Bundes­regierung
Brückner: Expertenkommission zu Prostitution ohne Sexarbeiter*­innen "ein schlechter Witz"
Aus für Roblox
Wegen "Homo-Propangada": Russland sperrt Gaming-Plattform
Sensations-Serie kehrt endlich zurück
HBO kündigt Premiere der neuen "Euphoria"-Staffel für April 2026 an
Auszeichnung des Berliner Queer-Bündnisses
Respektpreis geht an AHA-Berlin
Er wurde nur 27 Jahre alt
Schwuler Pornostar Scott Finn gestorben
Heiliger Strohsack!
Pin-up-Kalender mit schönen Priestern bekommt Konkurrenz
Kommentar
Es gibt sie, die Queer Allies in der CDU
Bild des Tages
Mit diesem Kalender wird deine Wohnung zum "Hot House"!