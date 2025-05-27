Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56071

Erfolgreiche Ermittlungen

Körper­ver­letzungen und Beleidigungen: Homophobe Brüder in Hamburg festgenommen

Vor zwei Monaten wurde ein 29-jährige Mann im Stadtpark homophob attackiert. Die Ermittlungen führten die Beamt*innen zu zwei Brüdern, die erst 16 und 18 Jahre alt sind.


Symbolfoto: Die Hamburger Polizei meldet einen Fahndungserfolg (Bild: René Mentschke / flickr)

  • Heute, 16:32h 2 Min.

Die Hamburger Polizei hat zwei offenbar gewalttätige und homophobe Brüder vorübergehend festgenommen. Der 16-jährige Jugendliche und der 18-jährige junge Mann seien mutmaßlich für mehrere Körperverletzungen, Beleidigungen und Bedrohungen aus homophoben Motiven heraus verantwortlich, teilten die Beamt*innen am Donnerstag in der Hansestadt mit.

Ausgangspunkt für die Ermittlungen war ein Angriff auf einen 29-Jährigen im Hamburger Stadtpark Anfang Oktober dieses Jahres. Dieser wurde von zwei jungen Männern homophob beleidigt und mit einem Böller beworfen, wie es hieß. Der Feuerwerkskörper habe den Mann nur knapp verfehlt. Der Angegriffene konnte fliehen und blieb unverletzt.

- Werbung -
Video - Elegance is a journey - Air France

Polizei durchsuchten Wohnung des 16-Jährigen am Mittwoch

Die Polizei identifizierte den 18-Jährigen als Tatverdächtigen und durchsuchte Anfang November die Wohnung des jungen Mannes, wobei Beweismittel beschlagnahmt wurden. Diese führten die Beamt*innen zu dem zwei Jahre jüngeren Bruder des Verdächtigen. Dessen Zimmer in der elterlichen Wohnung wurde am Mittwoch durchsucht. Dabei wurden unter anderem "pyrotechnische Gegenstände" beschlagnahmt.

Beide Brüder befinden sich wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauerten den Angaben zufolge an. Weitere Angaben zur Identität der Verdächtigen machte die Polizei nicht.

Die Behörde geht inzwischen davon aus, dass die jungen Männer für weitere derartige Straftaten verantwortlich sind. Motivation soll ihr Hass auf Homosexuelle gewesen sein.

Am Stadtpark kam es bereits mehrfach zu queerfeindlichen Übergriffen: Im Mai wurde dort etwa ein 36-jähriger Mann an der Ecke Südring/Otto-Wels-Straße aus einer Gruppe von zirka sechs Jugendlichen heraus "homophob beleidigt" und mit Reizgas attackiert (queer.de berichtete). (AFP/dpa/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (18) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt LGBTI-feindliche Gewalt in Hamburg
04.11.25 | Polizeibericht
Hamburg: Homo-Hasser bedroht Mann mit Messer  Polizei bittet um Mithilfe
09.10.25 | Öffentlichkeitsfahndung
Brutaler Überfall auf jungen Schwulen: Die Polizei sucht diesen Verdächtigen
28.08.25 | Polizeibericht
Homophober Übergriff in St. Pauli: Polizei sucht Zeug*­innen
17.07.25 | Hamburg
Schwulen bei Online-Date mit Machete bedroht und ausgeraubt: Zwei Männer verhaftet
24.06.25 | Hamburg
Homofeindliche Angriffe: Wohnungen von 17- und 18-Jährigem durchsucht
27.05.25 | Erfasste Straftaten
Hass­kriminalität gegen LGBTI steigt auch in Hamburg
-w-
Neu auf queer.de
Erfolgreiche Ermittlungen
Körper­ver­letzungen und Beleidigungen: Homophobe Brüder in Hamburg festgenommen
Polizeibericht
Berlin: Mann an Bushaltestelle homophob beleidigt
So sind wir halt
Grindr-Statistik: Schwule Deutsche lieben Füße und offene Beziehungen
Kritik an Bundes­regierung
Brückner: Expertenkommission zu Prostitution ohne Sexarbeiter*­innen "ein schlechter Witz"
Aus für Roblox
Wegen "Homo-Propangada": Russland sperrt Gaming-Plattform
Sensations-Serie kehrt endlich zurück
HBO kündigt Premiere der neuen "Euphoria"-Staffel für April 2026 an
Auszeichnung des Berliner Queer-Bündnisses
Respektpreis geht an AHA-Berlin
Er wurde nur 27 Jahre alt
Schwuler Pornostar Scott Finn gestorben