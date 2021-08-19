Unvergessener Rio Reiser: Musikalische Glückwünsche zum 75.

Von Christopher Filipecki

Am 9. Januar 2025 wäre Ralph Christian Möbius, besser bekannt als Rio Reiser, 75 Jahre jung geworden. Leider feierte er 1996 seinen 46. und damit letzten Geburtstag. Auch knapp drei Dekaden nach seinem Tod am 20. August 1996 ist sein Werk bedeutend für die deutsche Musikszene, seine Person weiterhin eine Ikone der queeren Community. Mit "Lang lebe der König von Deutschland  75 Jahre Rio Reiser" (Amazon-Affiliate-Link ) ist eine Compilation mit Coversongs erschienen, die einen Querschnitt seiner Diskografie zeigt  gesungen und gespielt von zum Teil sogar Menschen, die ihn persönlich kannten.



Rio Reiser ist der erste offen schwul lebende deutsche Musiker. Schon 1970 hat er sein Coming-out im Privaten, ab Mitte der 1980er Jahre thematisiert er seine Beziehungen zu Männern auch in Interviews. In einer Zeit, in der Aids omnipräsent ist und Männer, die Männer lieben, schweren Stigmatisierungen ausgesetzt sind. Reiser ist mutig, eigenwillig, unangepasst, rotzig, laut, sensibel, linkspolitisch engagiert und empathisch. Sein Idealismus lässt sich überall wiederfinden. Zweifelsfrei darf man ihm die Attribute Ikone und Role Model zuordnen  besonders wegen des erheblichen Gegenwinds, den er regelmäßig spürte.

17 Songs von Rio Reiser und Ton Steine Scherben



Das Album "Lang lebe der König von Deutschland  75 Jahre Rio Reiser" ist am 5. Dezember 2025 digital erschienen

Das Osnabrücker Indie-Label Timezone Records gibt auf 17 Songs mit einer Spiellänge von etwas mehr als einer Stunde mehreren, teils regionalen, kleinen Künstler*­innen die Chance, Rio Tribut zu zollen. Dabei bietet man nicht einfach das berechenbare Programm, sondern fährt auch mit einigen Überraschungen auf. Zum Beispiel, dass "König von Deutschland", der größte Hit und sogar der Titelgeber für die LP, gar nicht dabei ist. Eine stimmige Entscheidung, schließlich gibt es von dem Deutsch-Rock-Klassiker genügend Interpretationen, es braucht nicht unbedingt eine weitere.



Stattdessen bekommen viele vielleicht schon vergessene Titel aus der Solozeit des in West-Berlin geborenen Künstlers sowie starke Stücke, die mit seiner Band Ton Steine Scherben entstanden sind, ihren berechtigten Platz. Besonders lyrisch macht die Auswahl einen wunderbaren Eindruck und sorgt für die Gewissheit, dass kluge Songtexte kluge Songtexte bleiben.



Zwischen Singer/Songwriter-Akustik, Rock, Ska und Blues



In der Produktion entscheidet man sich für einen rauen, leicht demo-artigen Sound, der zum Rio-Repertoire gut passt. Einige der Cover-Artists orientieren sich an der Stimmung des Originals, andere hingegen weichen bewusst ab. Musikalisch bewegt man sich zwischen Singer/Songwriter-Akustik, Rock, Ska und Blues. Besonders erwähnenswert ist die Teilnahme von R.P.S. Lanrue, dem Gitarristen und Mitbegründer von Ton Steine Scherben, der in der Version von "Jenseits von Eden" als Gastmusiker zu hören ist  die Aufnahme entstand nur kurz vor seinem Tod im Juli 2024 mit seiner Nichte Nadine Germann, die hierbei am Mikro steht.



Sie ist ebenfalls bei dem romantisch-hübschen "Lass uns ein Wunder sein" zu hören, das immer noch berührt. Ebenso der vertonte Herzschmerz in "Junimond", der auf der Compilation von dem Duo Rosa mit viel Fragilität interpretiert wird, gefällt. Sigrid Rebellius gibt der Sehnsucht in "Übers Meer" eine Stimme, sie arbeitet sonst als Heilpraktikerin. Country-Feeling versprüht die "Alles Lüge"-Version von Herr Svenson, noch besser steht ihm das aufgeladene "Für immer und dich" zu Gesicht.

"Zauberland" ist gleich zweimal dabei

Die Schwere des Abschieds in "Zauberland" bekommt gleich zweimal Raum. Die sehr intime Vertonung von dem Hamburger Musiker Jens Böttcher gehört eindeutig zu den Höhepunkten des gesamten Longplayers und wird mit viel Streichereinsatz und Klavierbögen dem Original wahrhaftig gerecht. Ganz anders macht es die eher klinisch-elektronische, fast schon eisige Atmosphäre in der Version von Claudius Mach. Anders, aber nicht weniger interessant.



| Direktlink | "Zauberland", interpretiert von Sven Böttcher

Der bekannteste Name unter den Acts ist sicherlich Geier Sturzflug, deren Hits "Bruttosozialprodukt" und "Pure Lust am Leben" noch heute auf großen NDW-Partys laufen. Die Wege der Band und Rio kreuzten sich einige Male, sie bleiben dem Reggae-Flair in "Mein Manager erledigt das für mich" treu und holen den bekannten 80s-Klang zurück ins Jetzt.



Eine abwechslungsreiche Zusammenstellung mit ebenso abwechslungsreichen Versionen sehr und weniger bekannter Titel der Legende Rio Reiser. Ein guter Moment, um vieles wieder zurück in die Gehörgänge zu holen und im Anschluss die gesamte Diskografie des einzigartigen Komponisten und Liedtexters (wieder) zu entdecken. Das digitale Album "Lang lebe der König von Deutschland  75 Jahre Rio Reiser" ist am 5. Dezember 2025 erschienen.