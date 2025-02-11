Die Erfolgssträhne hält an: Sam Dylan gewinnt weiteres Realityformat

Heute, 09:03h 3 Min.

Sam Dylan (40) mischt seit 2019 die Reality-TV-Welt auf. Jetzt ist ihm ein erneuter Sieg in einem Format gelungen. Auch in diesen Sendungen konnte er bisher gewinnen.



Achtung, Spoiler! Versöhnung nach der finalen Abrechnung



In "Die Abrechnung  Der Promi-Showdown" (Freitag, 5. Dezember, 01:40 Uhr, vorab auf Joyn) musste Dylan im entscheidenden Duell in der finalen Abrechnung gemeinsam mit Kate Merlan (38) gegen Ronald Schill (67) und Sara Kulka (35) antreten. Er konnte sich mit seiner Mitstreiterin durchsetzen und teilte die Box mit 50.000 Euro fair mit Merlan. Das einst zerstrittene Duo zog in einem Instagram-Post ein versöhnliches Fazit.



"Als wir am Anfang bei 'Die Abrechnung' aufeinandergetroffen sind, dachten wir beide, hier würde alles in Feuer aufgehen", schrieben sie in dem Beitrag. Für viele sei es vielleicht nur eine weitere Reality-Show, "für uns war es mehr: eine Reise in die Vergangenheit, voller Emotionen. Viele von euch haben ja mitbekommen, wie sehr wir uns nach unserer Freundschaft in den letzten Jahren  auch öffentlich auf Instagram  Vorwürfe gemacht haben".

Umso schöner sei es nun, "dass diese Show unser Feuer neu entflammt hat, uns wieder vereint und wir in den letzten Monaten eine neue, reifere Freundschaft aufbauen konnten. Wir gehen heute ganz anders miteinander um als früher. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir beide erwachsener geworden sind. Danke für dieses Abenteuer  und dafür, wie es ausgegangen ist. Auf die Freundschaft".

Von "Sommerhaus" bis "Promi-Büßen"

Sam Dylan, der 363.000 Instagram-Follower*innen zu verzeichnen hat, einen Disney-Store betreibt und dieses Jahr mit seiner "Iconic Drama"-Reality-Liveshow auf Tour war und sie 2026 zurückbringen wird, ist mit den Jahren zu einem erfolgreichen Realitystar aufgestiegen. Vor allem mit viel Drama und Sticheleien sorgte er in den Formaten für Zündstoff.



Nach seiner Teilnahme an der schwulen Datingshow "Prince Charming" 2019, ging es für ihn zum "Kampf der Realitystars" oder ins "Promi Big Brother"-Haus. Im TV-Container belegte er immerhin den dritten Platz. Im "Forsthaus Rampensau" wurde es 2023 der zweite Platz.



Ein Jahr später triumphierte er gemeinsam mit Partner Rafi Rachek (35) in "Das Sommerhaus der Stars  Kampf der Promipaare". Nach dem Sieg in der RTL-Realityshow ging es in einem ProSieben-Format erfolgreich weiter: Dylan ging als Sieger der dritten Staffel von "Das große Promi-Büßen" hervor. Anfang des Jahres gab es einen kleinen Dämpfer für den Realitystar, den er mit dem "Die Abrechnung"-Gewinn wohl bestens hinter sich lassen kann: In der 18. Staffel von "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" belegte er nur Platz neun. (cw/spot)