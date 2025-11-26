Trans Mann Louk im "The Voice of Germany"-Halbfinale

Heute, 11:38h 2 Min.

Am Freitagabend treten beim Halbfinale von "The Voice of Germany" 14 Künstler*innen aus den Teams der Coaches gegeneinander an. Mit dabei ist mit dem 33-jährigen Hannoveraner Louk Jones auch ein trans Mann. Er freue sich, auf "einer der größten Mainstream-Bühnen im deutschen Fernsehen" zu stehen und dadurch die Chance zu erhalten, "sichtbar zu sein und andere queere Personen zu empowern", so Louk gegenüber queer.de.



Louk befindet sich im Team des gerade als "bester Pop-Act" mit einer 1Live Krone ausgezeichneten Musikers Nico Santos. Der trans Kandidat ist einer der sogenannten Allstars, also jener Talente, die in früheren Staffeln schon bei den Blind Auditions  also wenn die Coaches die Kandidat*innen nicht sehen, sondern nur hören  dabei waren und es erneut versuchen. Diese wurden erneut ausgewählt und in dieses Jahr integriert.

Bereits 2016 bei "The Voice" dabei

Louk war bereits vor neun Jahren in der Castingshow dabei gewesen  damals noch vor seinem Coming-out als trans. In den Blind Auditions sang er "Dog Days Are Over" von der englischen Band Florence + The Machine  und begeisterte den damaligen Coach Samu Haber. Bei den "Battles" war dann Schluss: Er sang mit einem anderen Kandidaten den ESC-Song "Calm After The Storm" von The Common Linnets  und schied aus.

Dieses Jahr begeistertete Louk in den sogenannten Blind Auditions mit dem Song "Crawling" von der amerikanischen Band Linkin Park. Dieser Auftritt war besonders bewegend, weil er seine persönliche Geschichte mit dem Schritt seiner Transition thematisierte. "Wahrscheinlich durch die Transition hat deine Stimme so eine Einzigartigkeit bekommen. Das erinnert in den hohen Noten ein bisschen an Chester [Bennington] von Linkin Park, wenn er Balladen gesungen hat", erklärte Santos begeistert.

In der Runde der "Teamfights"/"Battles" sang er dann "You've Got The Love" von Florence + the Machine  begleitet mit Gitarre und mit sehr emotionaler Interpretation.

Das Halbfinale startet am Freitagabend live um 20:15 Uhr auf Sat.1 und Joyn. Fans müssen allerdings etwas Zeit mitbringen: Die Sendung soll insgesamt vier Stunden laufen und erst nach Mitternacht zu Ende gehen. Das Finale steigt dann nächste Woche zur gleichen Zeit.



Bereits 2020 trat mit George Philippart ein trans Mann bei "The Voice of Germany" auf  und begeisterte in den Blind Auditions (queer.de berichtete). Allerdings schied er dann in den "Battles" aus  und erreichte damit anders als Louk nicht das Halbfinale. (cw)