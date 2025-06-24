Heute, 16:30h 2 Min.

Ein 22-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Jenfeld im Osten Hamburgs aus Queer­feindlichkeit überfallen und dabei verletzt worden. Das teilte die Polizei der Hansestadt mit. Zwei Tatverdächtige konnten demnach vorläufig festgenommen werden, nun sucht die Polizei weitere Zeug*­innen.



Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ der 22-Jährige gerade ein Lebensmittelgeschäft, als er am Dahlemer Ring aus einer Personengruppe heraus angesprochen wurde. Anschließend beleidigten die Unbekannten den Mann queer­feindlich, traten und schlugen ihn. Die Gruppe entwendete den Rucksack des 22-Jährigen, der persönliche Gegenstände enthielt, und flüchtete zunächst unerkannt.



Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei führten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit rund einem Dutzend Streifenwagen durch und nahmen in diesem Rahmen einen 16-jährigen Bosnier und einen 17-jährigen Deutschen fest, die nach jetzigem Stand zu der Gruppierung gehören.



Der 22-Jährige wurde bei dem Raub leicht verletzt und von Rettungssanitäter*­innen behandelt. Er wurde nicht in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden tatverdächtigen Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.



Noch am Abend wurden die Ermittlungen von der für Hass­kriminalität zuständigen Staatsschutzabteilung übernommen. Dies ist in Fällen von Verbrechen, die aus Queer­feindlichkeit begangen werden, üblich.

Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe

Die Polizei sucht nun nach Zeug*innen, die Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu weiteren Tatverdächtigen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



Die Hamburger Polizei meldete erst am Donnerstag einen Fahdungserfolg nach einem queerfeindlichen Verbrechen: Sie hatte zwei gewalttätige und homophobe Brüder im Alter von 16 und 18 Jahren vorübergehend festgenommen, die aus Queerfeindlichkeit Männer angegriffen haben sollen (queer.de berichtete). (cw)