Televisionale: "Schwarze Früchte" ist beste deutsche Serie

Szene aus "Schwarze Früchte" (Bild: ARD Degeto / Jünglinge Film / Studio Zentral)

Bei der Preisverleihung des Film- und Fernsehfestivals Televisionale in Weimar ist "Schwarze Früchte" als beste deutsche Serie ausgezeichnet worden. Die achtteilige Dramedy von und mit Lamin Leroy Gibba handelt vom Leben eines Schwarzen, queeren Mannes in Hamburg (Serienkritik von Fabian Schäfer).

Zum besten Fernsehfilm wurde das Drama "No Dogs Allowed" gekürt, wie die Televisionale mitteilte. Die ZDF-Produktion des Regisseurs Steve Bache setzt sich mit dem Thema Pädophilie aus der Perspektive eines Jugendlichen auseinander (Filmkritik von Fabian Schäfer).

Den Filmpreis der Studierenden erhielt "Die Nichte des Polizisten", der den Mord der Neonazi-Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) an einer Polizistin thematisiert. Der Film räumte ein zweites Mal ab: Kameramann Clemens Baumeister erhielt einen Sonderpreis für seine Arbeit.

Die Preisverleihung fand am Abend zum Abschluss der Festivalwoche im Deutschen Nationaltheater statt. Die Televisionale veranstalten die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste und der Sender 3sat gemeinsam. Weimar war zum ersten Mal Gastgeber.

Aus den Produktionen des vergangenen Jahres waren zehn Fernsehfilme und fünf Serien nominiert. Über die Vergabe des Fernsehfilmpreises entschied eine fünfköpfige Jury unter der Leitung des Regisseurs Andreas Dresen. Die ebenfalls fünfköpfige Jury des Serienpreises wurde von der Schauspielerin und Regisseurin Désirée Nosbusch angeführt.

Die zehn Wettbewerbsfilme waren auch im Fernsehprogramm und der Mediathek von 3sat zu sehen. Die Zuschauer*­innen konnten über den Publikumspreis abstimmen, den die ZDF-Produktion "Sterben für Beginner" erhielt. (cw/dpa)

