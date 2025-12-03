Horny Peaches: Eine queere Ikone nach der Menopause

Heute, 06:04h 2 Min.

Die die legendäre Musikerin, Produzentin, Regisseurin und Performancekünstlerin Peaches ihr erstes Album seit über zehn Jahren angekündigt: "No Lube So Rude" wird am 20. Februar 2026 veröffentlicht. Mit "Fuck Your Face" ist vor wenigen Tagen die zweite Single-Auskopplung erschienen (Musikvideo bei YouTube).



Die insgesamt elf neuen Songs auf "No Lube So Rude" sind eine freche, kompromisslose Mischung aus Elektronik, Dance, Punk, Industrial und Pop und bewegen sich an der Schnittstelle zwischen Persönlichem und Politischem, wo der Körper nicht nur als sexuelles und spirituelles Gefäß dient, sondern auch als Frontlinie im Kampf um grundlegende Menschenrechte. Peaches' Texte sind hier derb und explizit, gespickt mit beißendem Sarkasmus und cleveren Wortspielen, aber sie sind auch überraschend verletzlich und bieten einen ehrlichen Blick in den Spiegel einer queeren Ikone nach der Menopause, die sich mit einer Gesellschaft auseinandersetzt, die Schweigen, wenn nicht gar völlige Auslöschung erwartet.

Auseinandersetzung mit Identität, Sexualität und körperlicher Autonomie

Das Ergebnis, aufgenommen mit dem Produzenten The Squirt Deluxe in Berlin, ist eine bewusst provokative Auseinandersetzung mit Identität, Sexualität und körperlicher Autonomie von einer feministischen Vorreiterin, ein einzigartiges Werk emotionaler und klanglicher Alchemie, das Poesie und Profanität gleichermaßen in Einklang bringt und alle Reibungen und Frustrationen des modernen Lebens in Freude und Transzendenz verwandelt.

Die Single "Fuck Your Face" ist ein chantender, pulsierender Knaller der Lustsuche:

I'm a horny lil fucker

And I'll put you in a squeeze

I'm a horny lil fucker

And I'll bring you to your knees

Der Song folgt auf die kürzliche Veröffentlichung von "Not In Your Mouth None of Your Business".



Gut zu wissen: Peaches hat ihre Headliner-Tournee 2026 um Termine in Europa erweitert. Am 27. April in die queere Ikone in Hamburg (Große Freiheit 36) zu erleben, am 28. April in Köln (Live Music Hall), am 30. April in Frankfurt (Zoom) sowie am 5. Mai in Berlin (Astra Kulturhaus). (cw/pm)