"Emily in Paris"-Star Jeremy O. Harris: Darum sitzt er im Gefängnis

Heute, 18:03h 2 Min.

Schauspieler, Drehbuchautor und Dramatiker Jeremy O. Harris (36) ist offenbar in Japan festgenommen worden. Der Grund lautet Medienberichten zufolge: Verdacht auf versuchten Drogenschmuggel. Die Zeitungen "New York Times" und "The Guardian" berichteten, dass der schwule US-Star bereits seit dem 16. November in Japan inhaftiert ist.



Auf Okinawa sollen Zollbeamt*innen demnach angeblich Ecstasy in der Tasche von Jeremy O. Harris gefunden haben. Japan hat strenge Drogengesetze mit hohen Strafen für Besitz und Schmuggel. Laut "New York Times" könnte Harris bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren drohen.

- w -



Harris schrieb das Broadway-Stück "Slave Play"

Der Schauspieler war den Berichten zufolge für Sightseeing nach Okinawa gekommen. Er soll dem "Guardian" nach aus Großbritannien über Taiwan angereist sein, wo er einen Zwischenstopp einlegte. Was Jeremy O. Harris zu den Vorwürfen sagt, ist bisher offenbar nicht bestätigt.



Jeremy O. Harris ist unter anderem bekannt für das erfolgreiche Broadway-Stück "Slave Play" aus dem Jahr 2019, das er schrieb und produzierte. Es erhielt 2020 mehrere Tony-Nominierungen. Außerdem ist er auch Co-Autor des Drehbuchs zum Film "Zola" aus dem Jahr 2020 und einer der Produzent*innen der zweiten Staffel der queeren HBO-Serie "Euphoria".

Auftritt in der Erfolgsserie "Emily in Paris"

Auch vor der Kamera trat Jeremy O. Harris aber bereits in Erscheinung: Der 36-Jährige spielte die Figur Grégory Elliott Duprée, ein queerer Modedesigner, in vier Folgen der Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris". 2021 war er außerdem in zwei Episoden der Neuauflage von "Gossip Girl" zu sehen.



Jeremy O. Harris als Designer Grégory Elliott Duprée in "Emily in Paris" (Bild: Netflix)

Im Juli brachte Harris ein neues Theaterstück mit dem Titel "Spirit of the People" beim Williamstown Theatre Festival in Massachusetts auf die Bühne. Es war damals Amber Heards (39) Debüt als Theaterdarstellerin. (cw/spot)