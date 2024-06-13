Zwei Frauen nach Kuss in Straßenbahn verprügelt

Heute, 18:33h 1 Min.

Ein Mann hat am Freitagabend zwei lesbische Frauen in einer Straßenbahn in Bremen brutal angegriffen und verletzt. Auslöser für den Angriff soll die sexuelle Orientierung der Frauen gewesen sein, teilte die Polizei am Samstag mit. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort stellen.



Die beiden 18 und 19 Jahre alten Frauen waren kurz nach 23 Uhr an der Haltestelle Haferkamp in die Straßenbahn der Linie 8 gestiegen und in Richtung Hauptbahnhof gefahren. Als die beiden sich küssten, kam der 25-Jährige auf sie zu und beleidigte sie queer­feindlich. Daraufhin kam es zu einem Wortgefecht, wobei der Mann den Frauen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Als die 18-Jährige daraufhin bewusstlos zu Boden ging, trat der Angreifer ihr noch mit dem Fuß in den Bauch. Beide mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.



Einsatzkräfte der Taskforce, die schwerpunktmäßig im Bahnhofsumfeld eingesetzt waren, bemerkten den Vorfall, stoppten die Bahn und stellten den Tatverdächtigen. Der 25 Jahre alte Mann aus Rumänien wurde für weitere Maßnahmen mit aufs Revier genommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körper­ver­letzung gegen ihn. Der Staatsschutz, der bei Fällen von Hass­kriminalität zuständig ist, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (cw)