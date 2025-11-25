ESC ohne Israel: Die Illusion der reinen Hände

Von

Es beginnt immer mit einem Ruf. Er tönt aus sozialen Netzwerken, hallt durch Redaktionen, erreicht Petitionsportale: Boykott!  ein Wort wie ein moralischer Pfeil, abgeschossen mit der Gewissheit, auf der richtigen Seite zu stehen.



Als Israel 2024 zum Eurovision Song Contest zugelassen wurde, entbrannte ein Sturm der öffentlichen Empörung. Der ESC, sonst ein buntes, leichtfüßiges Ritual europäischer Selbstvergewisserung, verwandelte sich für viele in ein Tribunal. Künstler*innen, die den Wettbewerb meiden wollten, taten dies nicht leise. Ihre Absagen wurden zu politischen Statements, zu Bekenntnissen, zu Gesten moralischer Reinheit. Und wie immer, wenn Moral zur Währung wird, schiebt sich die Frage ins Bild: Wem nützt das eigentlich?



Die Erinnerung an den russischen Präzedenzfall



Es gab einen Boykott, der wirkte wie der natürliche Reflex einer europäischen Wertegemeinschaft: Als Russland die Ukraine überfiel, wurde die russische Delegation umstandslos vom ESC ausgeschlossen. Keine langen Appelle, keine endlosen Petitionen. Der Angriffskrieg war so eindeutig, so brutal, so klar völkerrechtswidrig, dass der Ausschluss beinahe unpolitisch wirkte  eine formale Konsequenz, keine moralische Selbstinszenierung.



Doch auch hier stand ein irritierender Rest in der Luft. Russische Künstler*innen  nicht alle Fans des Regimes, nicht alle Unterstützer*innen des Krieges  wurden kollektiv zum Instrument politischer Sanktionen. Dass Kultur Räume öffnet, in denen Menschen jenseits ihrer Regierungen sprechen können, geriet in den Hintergrund. Der Boykott wurde als Notwendigkeit verkauft, aber selten hinterfragt, ob damit nicht auch jene Stimmen verstummten, die den Widerspruch gegen Putin öffentlich getragen hätten.



Beim Boykott gegen Israel wiederholte sich das Muster, aber mit einem Unterschied: Dieses Mal war es kein offizieller Ausschluss, sondern ein moralischer Druck von unten. Und diese Differenz legt den eigentlichen Konflikt frei.

Der moralische Reflex und seine Schatten

Boykotte sind verführerisch einfach. Sie geben dem moralisch Handelnden ein Gefühl der Sauberkeit. Wer boykottiert, hat "etwas getan"  und sei es nur ein Verzicht. Doch der Verzicht ist ein fragiles politisches Werkzeug. Er wirkt wie ein Spiegel, in dem man sich selbst als mutige, ethisch konsequente Person betrachten kann.



In Wahrheit aber haben viele dieser Gesten die politische Wirkung eines ins Wasser geflüsterten Gedichts. Der ESC-Boykott gegen Israel mag ein Signal sein  aber an wen? An die Verantwortlichen in Israel, deren Politik durch kulturelle Abwesenheit kaum beeinflusst wird? An die ESC-Organisator*innen, die im Chaos nur noch hadernd zu einem "unkomplizierten" Entertainment zurückkehren? Oder an das eigene Publikum, das applaudieren soll für die richtige Haltung?

Je größer die moralische Geste, desto kleiner oft die politische Reichweite.



Selektive Empörung



Ethik beginnt dort, wo Zweifel wohnen. Ein Boykott aber lebt von der Illusion, dass die Entscheidung klar sei: "Wir können nicht zusammen auf einer Bühne stehen, während dort unschuldige Menschen leiden."



Doch die Welt ist nie so klar. Menschen leiden in vielen Ländern, deren Vertreter*innen beim ESC teilnehmen. Es gibt Diktaturen, die ihre Minderheiten unterdrücken, Demokratien, die Waffen exportieren, Staaten, die im Schatten operieren. Warum also gerade hier, warum gerade jetzt?



Die selektive Empörung verrät weniger über die Verbrechen der Regierungen als über die moralische Dramaturgie westlicher Gesellschaften. Boykotte werden dort laut, wo mediale Aufmerksamkeit, symbolische Reichweite und persönliche Profilierung ineinandergreifen. Manchmal wird nicht für die Opfer gehandelt, sondern für die eigene moralische Selbstvergewisserung.

Der Preis der Prinzipien: Schweigen

Kulturelle Räume  Festivals, Wettbewerbe, Bühnen  leisten etwas, das Staaten und Diplomat*innen kaum können: Sie schaffen Begegnung, hörbar und sichtbar, jenseits der Regierungen.



Wenn wir diese Räume schließen, verlieren wir nicht nur Unterhaltung. Wir verlieren die Möglichkeit, dass junge israelische, palästinensische, russische oder ukrainische Künstler*innen ihre eigenen Geschichten erzählen. Wir verlieren Stimmen, die nicht in die Logik der Macht passen.



Boykotte zerstören Dialogräume. Sie ersetzen Begegnung durch Distanz, Komplexität durch Schwarzweiß, politische Arbeit durch moralische Pose.



Die Frage, die bleibt



Der ESC, so leicht er daherkommt, ist ein globales Ritual der Verständigung. Wenn dieses Ritual zum Schauplatz moralischer Grenzziehungen wird, darf man fragen: Sind Boykotte wirklich Ausdruck politischer Verantwortung  oder Ausdruck einer Gesellschaft, die lieber auf symbolischer Ebene handelt, als sich der Komplexität echter Konflikte zu stellen?



Die Antwort ist unbequem: Ein Boykott kann notwendig sein. Aber er kann ebenso gut ein moralischer Reflex sein, der mehr zerstört als schützt. Seine Legitimität misst sich nicht an der Reinheit des Motivs, sondern an der Wirkung  und die ist selten so klar, wie es die Empörten behaupten.



Der letzte Ton



Vielleicht braucht Europa weniger laute Boykotte und mehr leise Gespräche. Weniger moralische Selbstbühnen und mehr echte Begegnung.



Denn wer Dialogräume schließt, riskiert, dass am Ende nur noch die Regierungen sprechen. Und wir wissen, wohin das führt: zu einer Welt ohne Zwischentöne. Zu einer Welt ohne Lieder.